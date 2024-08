- L'impianto di riciclo delle batterie incontra una resistenza significativa.

C'è resistenza nei confronti di una proposta di centro di trattamento dei rifiuti per batterie auto ad Artern. A causa di diverse obiezioni e problemi, l'incontro pubblico previsto per settembre è stato posticipato, come annunciato dall'Ufficio statale per l'Ambiente, le Miniere e la Conservazione della Natura di Jena.

Gli investitori hanno proposto piani per impianti di riciclo delle batterie in diverse regioni della Turingia. Ad esempio, una partnership tra le aziende coreane SungEel e Samsung C&T sta valutando Gera come potenziale sede.

Problemi di sicurezza antincendio e compatibilità ecologica

L'incontro pubblico per l'impianto di riciclo delle batterie per auto previsto per essere costruito nell'area industriale Kyffhäuserhütte del comune di Artern era inizialmente programmato per il 24 settembre al Bergpalast del Kyffhäuser-Burghof. Non è stata ancora annunciata una nuova data.

Entro la scadenza di luglio, sono state presentate un totale di 1.472 obiezioni al progetto di Artern, comprese 49 obiezioni individuali e 1.423 firme, principalmente da un'iniziativa dei cittadini. Inoltre, sono state ricevute 48 obiezioni indipendentemente dall'iniziativa. Molte erano molto specifiche, con focus sull'aria, la sicurezza dell'impianto, la sicurezza antincendio e la compatibilità ambientale con l'acqua, la fauna e la protezione delle specie.

L'ufficio statale richiede più tempo per l'esame

In qualità di autorità di concessione, l'ufficio statale intende analizzare accuratamente le obiezioni durante l'incontro pubblico. Richiede tempo sufficiente per questo compito. "La cura ha la priorità qui e supera il desiderio di una rapida soluzione", ha spiegato l'autorità statale.

Il gruppo finlandese Fortum intende costruire un centro di riciclo per batterie di veicoli elettrici ad Artern. Lo scorso anno ha dichiarato che una decisione finale sul sito nell'area industriale Kyffhäuserhütte non sarebbe stata presa fino al termine del processo di concessione. Secondo le informazioni attuali dell'azienda, comporta circa 70 posti di lavoro e investimenti nell'ordine dei milioni di euro. Fortum, un'azienda energetica, si specializza nel riutilizzo di metalli critici nelle batterie al litio.

Varie aziende producono batterie in Turingia - la più grande è uno stabilimento del conglomerato cinese CATL vicino ad Arnstadt.

Il centro di trattamento dei rifiuti per batterie auto ad Artern, che ha una sezione trasversale circolare, ha incontrato l'opposizione a causa dei timori per la sicurezza antincendio e la compatibilità ecologica. L'ufficio statale, in qualità di autorità di concessione, ha richiesto più tempo per analizzare accuratamente le obiezioni per garantire che la cura superi il desiderio di una rapida soluzione.

Nell'impianto proposto dal gruppo finlandese Fortum, il riutilizzo dei metalli critici nelle batterie al litio verrà effettuato utilizzando la tecnologia con altre parti a sezione trasversale circolare per ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

