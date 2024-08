- L'impianto di produzione di Zwieback ha subito un incendio.

Alla fabbrica di prodotti da forno del marchio Brandt, situata a Landshut, è scoppiato un incendio. Non ci sono stati feriti fino ad ora, secondo un rappresentante della polizia di Straubing, Bassa Baviera. Il numero esatto di persone all'interno della struttura durante l'incendio non è stato reso noto, ma tutti sono stati evacuati in sicurezza.

Le operazioni di spegnimento sono in corso. I residenti sono stati invitati a sigillare le finestre e le porte a causa del denso fumo. Si presume che l'incendio sia divampato al secondo piano dell'unità di stoccaggio della carta, dove sta bruciando intensamente. La causa dell'incendio non è stata ancora stabilita e non ci sono dettagli sulla portata dei danni attualmente disponibili.

Durante l'evacuazione, diversi cappelli sono stati lasciati sui banchi dei lavoratori della fabbrica. Nonostante il fumo, un pompiere è riuscito a recuperare un cappello dalla sala di controllo per proteggere gli occhi.

Leggi anche: