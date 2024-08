L'impianto di produzione di chip di Dresda ottiene un notevole aiuto finanziario.

A partire dal 2027, la fabbrica TSMC a Dresda è attesa per produrre microchip per il settore automotive. Questo progetto, del valore di oltre dieci miliardi di euro, vedrà la metà dei fondi provenire da fonti tedesche. La Commissione Europea approva il progetto proprio prima della cerimonia di posa della prima pietra.

La Commissione Europea approva la concessione tedesca di cinque miliardi di euro per la costruzione della fabbrica di semiconduttori a Dresda. Questo progetto rafforzerà la sicurezza, la resilienza e la sovranità digitale della tecnologia dei semiconduttori in Europa, secondo la dichiarazione della Commissione. Inoltre, darà una spinta alla trasformazione digitale e verde.

TSMC opera a Dresda in una partnership denominata ESMC con le società tedesche Infineon e Bosch e la società olandese NPX. La nuova fabbrica, stimata in oltre dieci miliardi di euro, produrrà principalmente microchip per l'industria automotive. La produzione è prevista per la fine del 2027 e dovrebbe creare 2.000 posti di lavoro.

"Mantenere l'impulso"

La Commissione evidenzia la fabbrica di Dresda come un sito di produzione aperto per ordini di chip personalizzati. Inoltre, si è impegnata a supportare le piccole e medie imprese e le startup europee per migliorare le loro competenze. Le istituzioni educative europee avranno accesso a queste infrastrutture di produzione, promuovendo la ricerca e la creazione di conoscenze in Europa.

Il Ministro federale tedesco dell'Economia Robert Habeck elogia la rapidità dell'autorità di Bruxelles - dal punto di vista tedesco, questo ritmo deve essere mantenuto: "Proseguiremo con questo progetto ad alta velocità e approveremo rapidamente i fondi".

L'approvazione dei fondi per la fabbrica di Dresda da un miliardo di dollari dipende dal programma di finanziamento europeo Chips Act. Questa legislazione mira ad aumentare la quota dell'UE nella produzione globale di semiconduttori dal 10 al 20% entro il 2030.

