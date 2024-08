- L'impianto di produzione di chip di Dresda è un pioniere negli sforzi dell'Unione europea per innovare una nuova tecnica per la fabbricazione di chip.

Il lancio della filiale europea del gigante dei semiconduttori TSMC è stato segnato da una cerimonia simbolica che ha dato il via alla costruzione. "Il più grande produttore di microchip a livello globale sta posando il piede sul nostro continente, stringendo un'alleanza con tre colossi europei", ha osservato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante l'evento a Dresda.

La collaborazione tra TSMC e i giganti dell'industria di Dresda, Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, comporta un investimento di circa dieci miliardi di euro. TSMC detiene una quota del 70%, mentre ciascuno dei partner detiene una quota del 10%. La struttura sarà nota come European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Il Ministero federale tedesco dell'Economia contribuirà con cinque miliardi di euro per sostenere il progetto.

Oltre ai benefici per Dresda e Sassonia, von der Leyen ha sottolineato che l'intera industria europea avrà un maggiore affidabilità nelle catene di fornitura e accesso a prodotti su misura per le sue esigenze specifiche. "In un'epoca di conflitti geopolitici in aumento, TSMC trarrà anche vantaggio dalla diversificazione geografica in Europa", ha sottolineato.

Scholz si dice entusiasta della decisione

"Siamo entusiasti di ospitare un importante giocatore del mercato globale dei semiconduttori proprio qui con noi", ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) durante la cerimonia. I semiconduttori sono il sangue vitale del 21° secolo, con gli avanzamenti tecnologici che plasmano le economie specificamente attorno a due tendenze chiave: la digitalizzazione universale delle nostre vite quotidiane e il passaggio dalle risorse energetiche fossili.

Con la nuova fabbrica a Dresda, TSMC mira a soddisfare la crescente domanda di semiconduttori dei settori automotive e industriale in rapida espansione in Europa. "Assemblando questa struttura di produzione all'avanguardia in Europa, saremo in grado di fornire alle nostre aziende e partner europei le tecniche di produzione all'avanguardia di TSMC in modo molto più conveniente", ha dichiarato il CEO di TSMC C. C. Wei.

La produzione è prevista per iniziare nel 2027, con un'attenzione principale sui chip dell'industria automobilistica. La prima fabbrica di TSMC in Europa è prevista per generare 2.000 nuovi posti di lavoro.

L'espansione di TSMC in Europa, come dimostrato dal lancio delle sue operazioni in Germania, non solo beneficerà Dresda e Sassonia, ma fornirà anche una diversificazione geografica per il gigante globale dei semiconduttori.

La European Semiconductor Manufacturing Company, un progetto congiunto tra TSMC e le aziende di Dresda, contribuirà significativamente all'aumento della affidabilità delle catene di fornitura e alla fornitura di prodotti semiconduttori su misura per le industrie europee.

