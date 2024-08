- L'impianto di produzione di cestini sul mare più antico della Germania ha assicurato un nuovo inizio

La più antica fabbrica di ceste da spiaggia in Germania, situata a Heringsdorf, ha subito un cambiamento di proprietà a causa del fallimento. Lunedì, il laboratorio di falegnameria Pohl di Züssow, nel distretto di Vorpommern-Greifswald, ha acquisito l'azienda e l'intero personale di 14 individui, secondo i nuovi proprietari, Manfred e Josephine Pohl, come riportato.

In futuro, l'azienda, che ha richiesto l'insolvenza nel settembre 2023 a causa di difficoltà finanziarie, non produrrà solo ceste da spiaggia. Manfred Pohl, il cui laboratorio di falegnameria si concentra sulla progettazione degli interni delle barche a vela, gestirà gli ordini presso la fabbrica di ceste da spiaggia insieme al suo lavoro regolare.

Ceste per mongolfiere

Inoltre, la fabbrica produrrà ceste fatte di materiali naturali per un produttore di mongolfiere situato nel sud della Germania. Secondo i piani, questi tre settori dovrebbero garantire un uso costante delle risorse, ha dichiarato Pohl all'agenzia di stampa tedesca.

La Korbwerk Usedom GmbH & Co. KG, il nome precedente dell'azienda, dovrebbe essere rinominata in Korbwaren 1925 Usedom GmbH & Co. KG. La produzione dovrebbe essere trasferita da Heringsdorf a Ueckermünde, nelle vicinanze, con Pohl che afferma di aver affittato un capannone di produzione lì.

Fortuna all'ultimo momento

L'amministratore fallimentare Jörg Sievers ha espresso gratitudine. "All'inizio non è stato trovato alcun investitore e stavamo pensando di chiudere l'attività", ha detto. I licenziamenti erano stati annunciati. Poi Manfred Pohl ha visto l'annuncio sul giornale e ha contattato

