L'impianto di depurazione di Ruhleben viene aggiornato con nuove tecnologie di pulizia

Le opere idrauliche di Berlino stanno espandendo la piantagione di chiarificazione a Ruhleben con un nuovo filtro e una struttura UV. Questa tecnologia garantirà che a partire dal 2028 l'acqua potrà essere scaricata ancora più pulita nella Sprea e nell'Havel, aiutando a ridurre la crescita delle alghe in estate, secondo il senatore dell'economia Franziska Giffey (SPD). "Ciò significa più divertimento nuotando con una visibilità ancora più limpida nei nostri numerosi punti di balneazione fluviali, dal Rupenhorn alla Lieper Bucht, fino al Wannsee", ha detto.

Il cosiddetto filtro a floc è progettato per rimuovere ulteriormente il fosforo dall'acqua, che viene già rimosso al 98% in questo punto, hanno detto le opere idrauliche. La struttura UV, d'altra parte, inattiverà eventuali germi e batteri rimasti nell'acqua già pulita.

Ciò significa che l'acqua pulita può ora essere scaricata nella Sprea tutto l'anno. In precedenza, in estate, l'acqua chiarificata veniva convogliata attraverso un tubo d'acqua limpida lungo 16 chilometri fino al Canale di Teltow, bypassando i punti di balneazione dell'Havel.

L'espansione è prevista costare circa 250 milioni di euro, secondo Giffey. I lavori di costruzione sono già iniziati e dovrebbero essere completati entro il 2028. La piantagione di chiarificazione a Ruhleben è la seconda più grande tra le sei strutture di Berlino per superficie. Qui viene pulita la fogna di circa 1,6 milioni di residenti, in circa un giorno.

Il nuovo filtro e la struttura UV ridurranno significativamente la quantità di fosforo e germi nell'acqua, garantendo che l'acqua scaricata nella Sprea sia ancora più pulita. Questa migliore qualità dell'acqua sarà benefica per vari punti di balneazione fluviali, come il Rupenhorn e il Wannsee, poiché promuoverà condizioni d'acqua più chiare per il nuoto.

