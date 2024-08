L'impero di Gautam Adani colpito da nuove accuse contro il regolatore del mercato indiano

Società Adani perdono fino a $19 miliardi in valore di mercato lunedì dopo che Hindenburg Research ha accusato il regolatore del mercato indiano di indagare sul gruppo di avere legami con fondi offshore anche utilizzati da Adani.

La società di bandiera di Gautam Adani, Adani Enterprises, è scesa del 2% nella prima parte delle contrattazioni, mentre altre società del gruppo sono scese tra il 2% e il 4,5%. Adani Enterprises e Adani Ports erano tra i maggiori perdenti dell'indice Nifty 50 di India. Le perdite totali delle società Adani si sono ridotte a $9 miliardi dopo il calo iniziale.

Hindenburg, così chiamata per il disastro del 1937 dell'aria nave, è un venditore corto di New York. Ha causato uno dei più strabilianti rovesciamenti nella storia societaria dell'India nel gennaio 2023, quando ha sostenuto l'uso improprio di paradisi fiscali e manipolazione delle azioni da parte del gruppo Adani. I venditori corti guadagnano denaro scommettendo che il valore delle azioni diminuirà. In questo caso, Hindenburg ha guadagnato $4,1 milioni.

Adani ha negato tutte le accuse al momento e le azioni delle sue società si sono riprese per lo più da un crollo di $150 miliardi. Un'indagine della Securities and Exchange Board of India (SEBI) continua.

Sabato, Hindenburg ha affermato, citando documenti di whistleblower, che la presidente della SEBI, Madhabi Puri Buch, e suo marito avevano azioni in un fondo offshore in cui un consistente ammontare di denaro era investito da associati di Vinod Adani, fratello di Gautam Adani.

"Le accuse arrivano per la seconda volta. Sono state fatte molte indagini nell'ultimo anno e mezzo. Questa è una reazione temporanea, di riflesso. Le cose torneranno alla normalità", ha detto Sunny Agrawal, responsabile della ricerca azionaria fondamentale di SBICAPS Securities.

Buch ha detto che le accuse di Hindenburg erano infondate. Adani ha respinto le nuove accuse domenica e ha detto che la sua struttura di proprietà all'estero era completamente trasparente.

La SEBI ha chiesto agli investitori domenica di restare calmi e di esercitare la dovuta diligenza prima di reagire a tali rapporti.

Il rapporto originale di Hindenburg del 2023 ha portato a un'inchiesta dell'organismo che Buch presiede, che è ancora in corso.

"Non pensiamo che la SEBI possa essere considerata un arbitro oggettivo nella questione Adani", ha detto Hindenburg sabato.

La SEBI ha affermato che le accuse di Hindenburg Research contro il gruppo Adani sono state indagate a fondo.

La corte suprema dell'India ha ordinato alla SEBI di concludere rapidamente le indagini in gennaio e ha detto che non erano necessarie ulteriori indagini sul gruppo.

Ma le ultime accuse contro Buch hanno turbato gli investitori retail, hanno detto gli analisti.

"Probabilmente vedremo un impatto a breve termine sulla sentiment degli Adani stocks, specialmente perché gli investitori retail sono sotto pressione per le accuse fatte contro la SEBI", ha detto Kranthi Bathini, direttore della strategia azionaria, WealthMills Securities.

Le accuse hanno anche guadagnato slancio politico, con il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi che ha detto su X: "L'integrità della SEBI, il regolatore dei securities incaricato di proteggere il patrimonio degli investitori retail, è stata gravemente compromessa dalle accuse contro il suo presidente".

Ajay Seth, segretario agli affari economici dell'India, ha detto lunedì che "il regolatore e la persona interessata hanno fatto una dichiarazione. Il governo non ha nulla da aggiungere".

Il gruppo Adani sta affrontando significativi ostacoli commerciali a causa delle rinnovate accuse contro di loro, come indicato dalla perdita di oltre $9 miliardi in valore di mercato per le loro società. Queste accuse, fatte da Hindenburg Research, hanno anche sollevato preoccupazioni tra gli investitori retail e le figure politiche in India.

