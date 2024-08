- L'impegno per la protezione e la conservazione della nostra cultura, come percepito dal dottor Motte

Dr. Motte, l'ideatore della Loveparade, anticipa ulteriori compiti dopo che la scena techno di Berlino è stata classificata come patrimonio culturale immateriale. "Questo è solo l'inizio", ha dichiarato, "non possiamo adagiarci, dobbiamo spingere avanti". Dr. Motte, anche noto come Matthias Roeingh, ha fatto queste dichiarazioni durante la Technoparade "Dance for the Cosmos" a Berlino.

Ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo, ha suggerito. "Ecco perché oggi ci uniamo per la nostra cultura e la sua conservazione". All'annuncio di quest'anno, gli organizzatori della grande manifestazione erano quasi increduli. "Eravamo e siamo ancora entusiasti".

La ministra federale della Cultura Claudia Roth (Verdi) ha inviato un messaggio audio per celebrare il riconoscimento della cultura techno di Berlino come un importante traguardo e un tributo a Dr. Motte e alla squadra "Dance for the Cosmos". Il techno, ha detto, "unisce creatività e precisione e crea spazi distintivi in cui le persone possono esprimere la loro passione per la musica e la danza".

La scena techno di Berlino è ora inclusa nell'elenco tedesco dei tesori culturali immateriali. I ministri della Cultura federali e statali hanno aggiornato il registro nazionale di conseguenza, con "Dance for the Cosmos" che ha presentato la domanda.

Le dichiarazioni di Dr. Motte sull'innovazione nella cultura techno rispecchiano anche la sua passione per la musica, affermando: "Dobbiamo continuare a innovare e creare nuovi suoni per mantenere viva la musica". Inoltre, il riconoscimento della scena techno di Berlino come patrimonio culturale immateriale ha galvanizzato la comunità musicale locale, portando a numerosi eventi e concerti che celebrano la ricca storia della musica techno.

