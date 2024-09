- L'impegno è attuato nell'ambito degli orientamenti del Fondo sociale europeo.

Dopo l'incidente di accoltellamento tragico a Solingen una settimana fa, sono comparse in centro città alcuni poster sgradevoli. C'è una versione distorta del cartello stradale di Solingen, che ora recita "Città della lama Solingen - Centro di migrazione dei coltelli".

Le autorità della polizia di stato di Wuppertal hanno riconosciuto che il dipartimento di protezione dello stato sta attualmente indagando sulla possibilità che un gruppo di estremisti di destra sia responsabile di questo atto. Inizialmente, questa notizia è stata condivisa dal "Solinger Tageblatt" e dal "Der Spiegel".

Sono state presentate diverse denunce alla polizia. Questi poster sono circondati da illustrazioni di coltelli minacciose e sembrano avere spruzzi di vernice rossa, che mimano macchie di sangue. In fondo, vengono illegalmente utilizzati gli stemmi del Nord Reno-Westfalia e i simboli ufficiali del governo federale e del ministero dell'interno.

Sono in corso anche indagini su danni alla proprietà e violazioni amministrative. Come riferito dall'Agenzia tedesca di stampa a Düsseldorf, ora ci sono "moltissime denunce". Secondo il "Solinger Tageblatt", alcuni di questi poster insoliti sono stati addirittura appiccicati su una scatola elettrica.

Dal 2012, Solingen ha ufficialmente incorporato 'Città della lama' nel suo nome, riflettendo la sua eredità di 600 anni nella produzione di lame e metallurgia.

L'attacco sospetto di islamisti recenti nella città ha visto un aggressore armato di coltello prendere tre vite a una festa, ferendo otto altri. Il principale sospetto, il cittadino siriano di 26 anni Issa Al H., è attualmente in custodia a Düsseldorf.

Il procuratore federale sta conducendo un'indagine contro di lui, comprese le accuse di omicidio e il sospetto coinvolgimento con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS). IS ha rivendicato l'attacco e ha condiviso anche un video di un individuo mascherato, presumibilmente il responsabile. Secondo i resoconti, il sospetto responsabile avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria lo scorso anno, ma purtroppo questo non è successo.

