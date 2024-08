- L'impatto vantaggioso sulla salute del cuore da misure difensive proattive.

Migliorare la prevenzione sanitaria attraverso screening regolari mira a ridurre il numero di decessi per malattie cardiovascolari come attacchi di cuore e ictus. Il governo federale ha stabilito strategie legislative, guidate dal Ministro della Salute Karl Lauterbach, che offrono opzioni aggiuntive per la rilevazione precoce e la prevenzione, sovvenzionate dalle compagnie assicurative - inizialmente mirate ai bambini per identificare i disturbi ereditari. Lauterbach ha affermato che questa legge "salverà molte vite". Tuttavia, le compagnie assicurative hanno avvertito del compromesso di altre attività preventive.

Lauterbach ha chiarito: "Dobbiamoriorità la tutela della salute del nostro cuore". La Germania lottacontro un numero eccessivo di morti per cause cardiache da anni. Nonostante i numerosi piani d'azione e gli appelli, i fattori di rischio essenziali vengono spesso scoperti e trattati tardi rispetto ad altri paesi.

La proposta include quindi diverse nuove misure. Inizialmente, c'è stata opposizione alla regolamentazione diretta per legge, ma ora il Comitato Federale Conjunto, composto da medici, compagnie assicurative e ospedali, supervisionerà l'attuazione specifica.

Per i bambini...

... l'esame U9 comune e ampiamente utilizzato aroundi 5 anni verrà esteso per includere il test per i disturbi del metabolismo lipidico con colesterolo elevato nel sangue. Circa 5.000 a 10.000 bambini di un anno di nascita hanno tali disturbi ereditari, che spesso portano ad un primo attacco di cuore a 25 o 35 anni se non trattati, come ha spiegato Lauterbach. Questi bambini potrebbero quindi essere prescritti farmaci per abbassare il colesterolo. Inoltre, altri parenti potrebbero essere esaminati specificamente per tali fattori di rischio ereditari.

Per gli adolescenti...

... le compagnie assicurative saranno obbligate ad invitarli all'esame della salute degli adolescenti (J1) spesso trascurato all'età di 12-14 anni. L'attenzione sarà sull'educazione sui comportamenti a rischio come il fumare. La rilevazione precoce dell'obesità grave emergente, della mancanza di esercizio fisico o dei disturbi della postura sarà anche una priorità, come ha sottolineato Lauterbach.

Per gli adulti...

... gli esami sanitari esistenti verranno estesi per includere lo screening per le malattie cardiovascolari all'età di 25, 40 e 50 anni. Verrà anche analizzato il colesterolo e il trattamento con farmaci per abbassare il colesterolo verrà coperto dalle compagnie assicurative se i livelli sono elevati. Il Comitato Federale Conjunto sta preparando una nuova linea guida per questo, ha detto Lauterbach.

La richiesta di medicinali per aiutare a smettere di fumare non sarà più limitata alla "dipendenza grave" e sarà utilizzabile più frequentemente di ogni tre anni. Sono previsti anche buoni per consultazioni e misurazioni in farmacia.

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Germania. Nel 2021, 348.000 persone sono morte per causa loro, che rappresenta un terzo di tutte le morti. Nonostante le elevate spese per la sanità, l'aspettativa di vita in Germania nel 2022 è significativamente inferiore rispetto ad altri paesi europei occidentali, come ha spiegato il ministero.

Allo stesso tempo, miliardi vengono spesi per il trattamento dei casi di malattie cardiache. La legge mira anche a ridurre questi costi. Il ministero stima potenziali risparmi di diverse centinaia di milioni di euro all'anno nella bozza.

Critiche dalle compagnie assicurative. La AOK, l'associazione federale dei fondi sanitari locali, ha concordato sul fatto che rafforzare la prevenzione è corretto. Tuttavia, le misure della coalizione del semaforo sono "fuori bersaglio", ha avvertito la presidente dell'associazione federale, Carola Reimann. Invece di introdurre indagini superflue di dubbio valore e minare le offerte preventive valide, la legge dovrebbe essere abrogata. Il solo "piccolo punto luminoso" è che il Comitato Federale Conjunto del settore sanitario sarà più coinvolto.

L'opposizione richiede una campagna per lo sport e l'alimentazione

Il presidente del comitato, Josef Hecken, ha dichiarato che identificare e contrastare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari il più presto possibile è sempre stato un obiettivo chiaro. Ora, i piani si allineano anche con questa strada. "Il pericolo che la sanità si sposti verso la medicina statale è stato significativamente ridotto dalla nuova bozza".

L'esperto di politica sanitaria dell'Unione Tino Sorge (CDU) ha richiesto l'opportunità di lanciare una "campagna adeguata" per più sport e alimentazione sana e di estendere le strutture preventive esistenti.

