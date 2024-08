L'impatto trasformativo della popolazione giovane dell'Uzbekistan sul panorama del suo settore creativo

Il governo ha investito ingenti risorse in recenti iniziative artistiche e architettoniche ambiziose, con l'obiettivo di aumentare la visibilità globale dell'arte uzbeka. Il futuro Museo Statale dell'Arte di Tashkent sarà lo spazio espositivo più grande del Centro Asia.

Odil Mukhamedov, 26 anni, ha visto un'opportunità per rafforzare il settore quando ha fondato la comunità Moc nel 2019. Si è reso conto che non c'erano piattaforme locali per gli individui creativi per condividere i propri pensieri e sostenere gli artisti.

"Abbiamo iniziato a raccogliere ogni persona creativa che conoscevamo - artisti, musicisti, designer, architetti", ha detto CNN. "La comunità è cresciuta e poi abbiamo iniziato a rendersi conto che il potenziale creativo in Uzbekistan è enorme".

"È difficile guadagnarsi da vivere in questo settore quando non c'è un'industria. Quindi, è più facile per i giovani andarsene", ammette. "Abbiamo pensato a come motivare la giovane generazione a rimanere qui e portare avanti i propri progetti".

L'Uzbekistan, un'ex repubblica sovietica, ha ottenuto l'indipendenza nel 1991. Il leader precedente, Islam Karimov, ha mantenuto il potere per 25 anni fino alla sua morte nel 2016.

Dopo Karimov, l'Uzbekistan ha intrapreso diverse riforme politiche ed economiche, tra cui la riduzione delle barriere commerciali, la semplificazione delle operazioni per le imprese e l'accesso al mercato delle valute estere. Questa promozione del settore creativo viene vista come un'estensione di questi obiettivi.

La collettiva Moc organizza festival dell'arte in tutta l'Uzbekistan, come un festival di musica elettronica nel deserto dell'Aral Sea e Mocfest, un "festival dei festival", nella capitale. Mocfest 2021 si terrà dal 23 al 25 agosto, presentando il lavoro di giovani artisti, musicisti, chef e attivisti ambientali.

"L'economia del paese sta crescendo", ha spiegato Mukhamedov. "Questo è un momento ideale per i giovani creativi per far sentire la loro voce".

Con quasi la metà della popolazione uzbeka sotto i 25 anni, i giovani uzbeki sono riusciti a raggiungere il pubblico internazionale attraverso i social media con i loro contenuti.

L'ex ginnasta e fenomeno dei social media Asal Saparbaeva, famosa come Littos, ha totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok e quasi 15 milioni di follower sui suoi canali social in tutto il mondo, con la sua miscela audace di sport estremi e stile uzbeko tradizionale.

Saparbaeva e suo marito, Yaroslav Nikolenko, hanno costruito la loro azienda sui social media durante la pandemia, pubblicando 5-6 video al giorno su tutte le piattaforme social disponibili. Hanno scoperto che pubblicare video senza testo ha esposto il loro contenuto a un pubblico internazionale più ampio.

Saparbaeva esegue un'ampia gamma di acrobazie e numeri, spesso nei panni di una "kelinka" o sposa uzbeka tradizionale. Incoraggia le donne del Centro Asia a praticare sport e inseguire le loro passioni anche dopo il matrimonio.

Pensa che i social media offrano opportunità per l'espressione individuale. "Le scuole richiedono qualcosa, ma su internet puoi imparare o creare qualcosa per te stesso", dice. "Penso che sia per questo che i giovani lo trovano affascinante".

"Ancora nelle prime fasi"

A Tashkent, la galleria Human House Gallery è stata un rifugio per gli artisti locali per oltre 20 anni. Lola Saifi, fondatrice e direttrice, osserva che il paese ha subito significativi cambiamenti negli ultimi cinque anni.

"Adesso è più facile fare affari in Uzbekistan. Molti settori vedono una crescita e meno burocrazia - che è cruciale. Per quanto riguarda il settore creativo, purtroppo credo che siamo ancora nelle prime fasi e lo stato non apprezza ancora la distinzione tra industrie creative e non creative".

Gli artisti locali affermano che, nonostante il sostegno governativo per i progetti di punta, il sostegno finanziario a livello locale è scarso, nonostante il settore creativo sia un potente contributore economico.

"È lo stesso per tutte le imprese. Può pagare le tasse e offrire opportunità alle persone nelle aree remote dell'Uzbekistan", ha detto.

Ci sono segni che il settore creativo sta guadagnando riconoscimento mainstream. Quest'anno, l'Uzbekistan ospiterà la Quarta Conferenza Mondiale sull'Economia Creativa ad ottobre, con l'obiettivo di rivitalizzare i settori creativi negativamente colpiti dalla pandemia.

Tutti questi sviluppi si verificano in un momento di significativi cambiamenti per il paese, che è iniziato con l'ascesa al potere del presidente Shavkat Mirziyoyev nel 2016, dopo la morte di Karimov. Da allora, l'Uzbekistan ha accolto gli investimenti stranieri e il turismo come mai prima d'ora, durante il precedente regime o l'era sovietica.

La libertà di espressione rimane una preoccupazione per molti, ma Mukhamedov è ottimista per il futuro dei giovani creativi.

"Ci vorrà del tempo, ma già vediamo molte cose che cambiano e questo cambiamento continuerà a essere un fattore vitale nello sviluppo complessivo del paese", dice. "Crediamo veramente che l'economia creativa e i creatori possano portare il paese a un livello economico più alto".

