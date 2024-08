L'impatto prolungato della vaccinazione contro il nuovo coronavirus svelato

Recenti vaccini contro il COVID-19 tendono a perdere la loro efficacia dopo alcuni mesi. Gli scienziati del Centro Helmholtz per la Ricerca sulle Infezioni stanno sviluppando un vaccino vettore innovativo che ha dimostrato una risposta immunitaria sostenuta nei trial. E c'è di più in questo vaccino rispetto a questo.

Un virus dei roditori potrebbe essere il game-changer per il COVID-19: i ricercatori del Centro Helmholtz per la Ricerca sulle Infezioni (HZI) hanno sviluppato un vaccino unico che ha mostrato una risposta immunitaria sostenuta per periodi prolungati nei test su animali, secondo l'HZI. Il lato negativo dei vaccini contro il coronavirus attuali è che il loro effetto protettivo iniziale inizia a svanire rapidamente, richiedendo iniezioni di richiamo regolari.

Ciò che distingue questo nuovo vaccino è l'utilizzo di un virus dei roditori come vettore, specificamente un citomegalovirus innocuo per gli esseri umani trovato nei topi. Questo virus trasporta il materiale genetico del coronavirus nel corpo e nelle cellule umane, facendo sì che il sistema immunitario lo identifichi e lo combatta. Questo processo avviene una volta che una persona viene vaccinata.

In uno studio, l'effetto protettivo del vaccino è stato dimostrato come stabile per sei mesi dopo la vaccinazione nei trial su animali, con una concentrazione costante di anticorpi nel sangue degli animali. I risultati di un team di ricerca croato coinvolto nello studio suggeriscono che l'effetto protettivo potrebbe anche durare più a lungo.

Cosa spiega l'effetto duraturo?

La probabile ragione per l'effetto a lungo termine potrebbe derivare dall'utilizzo del virus dei roditori, ipotizzano i ricercatori. I citomegalovirus identificano nicchie all'interno del loro ospite dove rimangono dormienti per lunghi periodi. Solo quando il sistema immunitario si indebolisce diventano attivi nuovamente. Poiché gli esseri umani non sono ospiti adatti, i virus dei roditori stimolano il sistema immunitario umano per periodi più lunghi attraverso i loro tentativi di attivazione, mantenendo l'efficacia del vaccino.

Il nuovo vaccino è anche previsto per funzionare contro le varianti del COVID-19. Anche se contiene solo materiale genetico dalle varianti iniziali del SARS-CoV-2, il sistema immunitario produce in seguito gli anticorpi contro le varianti successive, come l'omicron. Ciò potrebbe essere dovuto a un meccanismo immunitario che aumenta l'accuratezza contro i virus mutati.

Vaccino combinato contro l'influenza possibile

Utilizzando i virus vettore dei roditori, i ricercatori mirano a risolvere le preoccupazioni che i virus nel vaccino potrebbero essere dannosi. "I virus umani utilizzati come vettori devono essere indeboliti", si afferma nella dichiarazione dell'HZI. Il citomegalovirus utilizzato, however, può essere utilizzato così com'è. Anche se infetta i topi, non può replicarsi negli esseri umani, spiegano due dei principali autori dello studio, Kristin Metzdorf e Henning Jacobsen.

La ricerca sul vaccino continuerà. Gli scienziati vedono ulteriori potenzialità. Teoricamente, diversi geni di un patogeno potrebbero essere inseriti nel virus vettore per migliorare l'efficacia del vaccino contro le varianti. I vaccini combinati che proteggono contro sia il COVID-19 che l'influenza sono anche una possibilità.

Il vaccino vettore innovativo sviluppato al Centro Helmholtz per la Ricerca sulle Infezioni, che utilizza un virus dei roditori, ha mostrato risultati promettenti nel mantenere la sua efficacia contro il coronavirus per un periodo prolungato. A differenza dei vaccini attuali, che richiedono iniezioni di richiamo regolari a causa del loro effetto protettivo che svanisce, questo nuovo vaccino potrebbe richiedere una sola dose, sulla base della stabilità di sei mesi osservata nei trial su animali.

La durata della risposta immunitaria di questo vaccino potrebbe essere attribuita alla capacità del virus dei roditori di identificare le nicchie dormienti all'interno dell'ospite, stimolando il sistema immunitario per un periodo più lungo e potenzialmente anche attraverso il indebolimento del sistema immunitario.

Leggi anche: