L'impatto dell'ex Repubblica democratica tedesca persiste

Il 7 ottobre 1949, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) venne istituita. Non ci saranno celebrazioni per il suo 75º anniversario. Un storico si chiede: "Perché celebrare la fondazione di una dittatura?". Gli effetti duraturi della divisione della Germania per oltre tre decenni sono ancora evidenti oggi.

L'ultima grande celebrazione si è svolta 35 anni fa. Lungo la Karl-Marx-Allee, uomini in completi grigi guardano passare elmetti, carri armati e lanciamissili. Lo slogan "40 anni di RDT" incombe su un martello e una bussola, mentre la musica marziale risuona in sottofondo. Erich Honecker, Presidente del Consiglio di Stato, sorride, con Mikhail Gorbachev, capo del Cremlino, al suo fianco. È il 7 ottobre 1989.

È improbabile che ci siano celebrazioni per il 75º anniversario. A differenza del 75º anniversario della Repubblica Federale in maggio, l'anniversario della fondazione della RDT nel 1949 verrà commemorato in modo tranquillo. Verrà ricordato come il giorno che ha segnato la rivoluzione pacifica di 35 anni fa e la Giornata dell'Unità Tedesca il 3 ottobre.

Anna Kaminsky, direttrice della Fondazione per l'Elaborazione della Dittatura SED, approva questo approccio: "Perché celebrare la fondazione di una dittatura?". Tuttavia, sottolinea l'importanza di comprendere il contesto storico. La fondazione del secondo stato tedesco post-bellico ha segnato oltre 40 anni di divisione della Germania, un'esperienza che ancora risuona profondamente in milioni di persone.

La RDT ha influenzato le prospettive personali e le aspettative sulle istituzioni statali, l'azione statale e la democrazia. Molti ex residenti della RDT esprimono sorprendentemente opinioni positive dello stato SED ora scomparso. Un sondaggio condotto dai ricercatori dell'Università di Lipsia nel 2023 ha scoperto che due terzi dei tedeschi dell'Est nutrono sentimenti nostalgici per la RDT.

La divisione della Germania era predestinata?

Un breve promemoria: la RDT venne istituita dopo che le potenze vincitrici della guerra si scontrarono e le zone di occupazione si divisero. L'introduzione del marco tedesco nel West nel 1948 intensificò le tensioni.

Dopo aver stabilito la Repubblica Federale con la proclamazione della Legge Fondamentale in maggio 1949, l'Unione Sovietica si sentì costretta a fare altrettanto nella sua zona di occupazione. Nel suo primo discorso di governo il 12 ottobre 1949, il primo ministro della RDT Otto Grotewohl accusò i poteri occidentali di aver creato uno stato separato a Bonn, che era "il culmine della divisione della Germania". La necessità di una forte leadership si impose a causa della "minaccia di una guerra imperialista". "Per affrontare questa sfida, abbiamo costituito la Repubblica Democratica Tedesca e formato un governo provvisorio".

Il dibattito sulla possibilità di evitare la divisione e sull'accettazione da parte del governo della Repubblica Federale delle offerte dell'Unione Sovietica è in corso da decenni. Lo storico Wolfgang Benz ha concluso in un'analisi esaustiva: "La divisione della Germania sembrava inevitabile".

Kaminsky concorda. "Impossibile evitarlo", dice la scienziata sociale nata a Gera. "L'Unione Sovietica esigeva che tutta la Germania si attenesse alle loro condizioni - nessuna democrazia, nessuna elezione libera, nessuna libertà civile".

La RDT era un paese in cui centinaia di migliaia di persone scesero in strada per chiedere più libertà nel 1953, solo per essere incontrate da un intervento brutale dei carri armati. Entro il 1990, si stima che circa 3,8 milioni di persone avevano lasciato la RDT. Eretta una parete, impiegò oltre 600.000 persone nella sicurezza dello stato per sorvegliare i suoi cittadini. Si stima che fino a 250.000 persone siano state imprigionate per motivi politici.

Tuttavia, la RDT era anche un paese in cui le famiglie si formavano, si lavorava, si frequentavano le scuole e si godevano attività ricreative come il nuoto nei laghi e l'abbronzatura al mare. Era un paese noto per le sue conferme, gli sport aziendali, i tavoli multifunzionali, gli appartamenti prefabbricati, i radar della velocità e il tonno in scatola. Era un paese che abbracciava i suoi beni unici, i sapori e gli odori, le usanze e la vita quotidiana, alla fine scomparsa.

mezzo milione di persone vengono attirate ogni anno nel familiare o sconosciuto mondo del Museo DDR di Berlino, che ha recentemente ristampato il manuale pratico "Guida DDR - Viaggio in uno Stato del Passato". Il museo incoraggia l'Ostalgie? "Per nulla", dice Stefan Wolle, direttore scientifico del museo. "La respingiamo". Anche se alcuni visitatori possono nutrire sentimenti nostalgici, "non è il nostro obiettivo", dice Wolle. "Riceviamo persino lamentele che rappresentiamo la 'DDR idilliaca' troppo ironicamente e 'poveramente'". Wolle afferma di non prendere sul serio la vista critica dello stato defunto.

"Sì, ai vecchi tempi, circa 30-40 anni fa, le cose erano molto meglio", condivide il 73enne storico di Halle an der Saale. "È vero, ero più giovane e avevo tutto il tempo del mondo davanti a me". Tuttavia, coloro che bramano il passato dovrebbero immaginare di vivere nella DDR per un'altra settimana: "In fila per il pane, in fila per la carne e senza più verdure al Konsum. Non si possono ottenere materiali da costruzione, non si può ottenere un'auto, non si può ottenere nemmeno un telefono. E non dimenticate i meeting del partito, la costante sorveglianza della Stasi, le manifestazioni e i cortei preprogrammati, la disonestà dei media pubblici. Una settimana di questo e saremmo pronti per un'altra rivoluzione".

Interessantemente, Wolle evitò i festeggiamenti gioiosi del 7 ottobre 1989, il suo 40º compleanno segnato dal grande corteo su Karl-Marx-Allee. "Invece, abbiamo organizzato una protesta su Alexanderplatz ogni 7 del mese", ricorda Wolle, "una manifestazione contro la frode elettorale del 7 maggio". Così, Wolle, come tanti altri in diverse regioni, scelse di protestare. Due giorni dopo, circa 70.000 persone marciarono intorno al Ring di Lipsia, un momento fondamentale nella rivoluzione pacifica. Quest'anno, per il suo 35º anniversario, la principale ragione di festa è la caduta del Muro di Berlino. Il 9 ottobre, il Cancelliere federale Olaf Scholz si rivolgerà alla folla a Lipsia.

