L'impatto della sentenza DAZN sulla Lega e sui suoi sostenitori

Terzo Tiro: La lega intende vendere i diritti di trasmissione e massimizzare i guadagni. L'asta si estende quasi per due settimane, con una data di inizio indeterminata, lasciando incerto chi trasmetterà le partite della Bundesliga dal 2025-2026. Di seguito alcune FAQ.

Qual è l'impatto sui tifosi? A causa del ritardo dell'asta, i tifosi scopriranno più tardi quali abbonamenti sono necessari per la prossima stagione. Anche se in futuro potrebbe bastare un solo contratto, potrebbero essere ancora necessari più abbonamenti a partire dal 2025. L'asta non ha alcun effetto immediato sulla stagione corrente della Bundesliga e i contratti dei telespettatori con Sky e/o DAZN rimangono validi.

Cosa succede ora? La Deutsche Fußball Liga (DFL) riavvierà il processo di asta interrotto. Di conseguenza, il pacchetto B, precedentemente assegnato, tornerà sul mercato. Include le partite del sabato alle 15:30, le partite del venerdì sera e le partite di retrocessione, per un totale di 196 partite in diretta. La DFL e DAZN hanno avuto divergenze sull'assegnazione del pacchetto B.

Perché questo pacchetto è così importante? Circa l'80% dei circa 1,1 miliardi di euro di entrate della stagione proviene dalla pay-TV e questa proporzione con la TV gratuita è improbabile che cambi dopo la nuova asta. Il pacchetto B è il bundle pay più consistente e dovrebbe detenere la parte più grande del totale delle entrate.

Quali altri pacchetti hanno valore? I pacchetti A, C e D sono altrettanto importanti. Comprendono ulteriori diritti per le trasmissioni in diretta della prima divisione.

A include le conferenze.

C offre le partite del sabato alle 18:30 e la Supercoppa, con 34 partite ma alta domanda a causa dei top match.

D copre le partite della domenica, con la possibilità di presentare più di una partita in TV gratuita tra le 79 partite in diretta.

Quali sono le conseguenze del riavvio per Sky e DAZN? Entrambe le compagnie ora conoscono le offerte dei loro concorrenti per il pacchetto B, di cui erano precedentemente ignare. Si dice che DAZN abbia offerto circa 400 milioni di euro all'anno per il pacchetto B, per un totale di circa 1,6 miliardi di euro per il periodo di quattro anni del contratto. Questa informazione potrebbe aiutare Sky a formulare una nuova offerta. Ora sanno che una garanzia è necessaria e possono prepararsi di conseguenza per superare i concorrenti.

Cosa significa questo per la DFL? La DFL è apparsa meno favorevole quando l'asta è stata interrotta. Il tribunale arbitrale ha rilevato un errore procedurale e ha concesso un parziale sollievo contro l'assegnazione del pacchetto B nella gara d'appalto per i diritti televisivi per il periodo 2025/26-2028/29. Tuttavia, il riavvio potrebbe rivelarsi vantaggioso per la lega, poiché i concorrenti potrebbero offrire di più, potenzialmente garantendo maggiori entrate.

Cosa significa questo per i club? I club della Bundesliga devono anche attendere la fine dell'asta e le successive trattative per la distribuzione dei soldi della TV per finalizzare i preparativi per la stagione che inizia tra meno di un anno. L'incertezza potrebbe complicare le trattative contrattuali con entrambi i nuovi e i giocatori esistenti. Maggiori entrate alla fine potrebbero comunque portare alla soddisfazione dei club.

Quali altri pacchetti sono disponibili all'asta? Nella zona della pay-TV, la DFL offre 275 partite della seconda divisione, comprese 98 conferenze. Il pacchetto più prezioso della TV gratuita comprende i

