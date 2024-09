L'impatto degli aumenti dei premi da parte degli assicuratori privati

Assicurati privati in Germania affrontano aumenti delle tariffe fino al 30% a causa di vari fattori. Tra questi, ci sono i costi delle richieste in aumento, che sono cresciuti in media del 13,5%, e le difficoltà delle compagnie assicurative nel trovare nuovi clienti a causa dei crescenti dubbi sulla sostenibilità del sistema di assicurazione sanitaria privata.

Circa due terzi dei 8,7 milioni di assicurati completamente coperti possono aspettarsi un aumento del 18%. Tuttavia, alcuni potrebbero dover pagare fino al 30% in più, come riportato dal Süddeutsche Zeitung.

Cambiare le polizze all'interno dell'assicurazione sanitaria privata

Mentre il panorama politico potrebbe rimanere incerto, i titolari di polizze assicurative private possono già risparmiare sulle loro tariffe cambiando polizza all'interno della stessa compagnia. A volte, la stessa copertura può essere ottenuta a costi significativamente inferiori passando a una tariffa diversa con lo stesso assicuratore. Una semplice richiesta al proprio provider potrebbe risparmiare centinaia di euro al mese. In teoria, gli assicuratori sono obbligati a informare i loro clienti di questa opzione quando le tariffe aumentano.

Tuttavia, i titolari di polizze a lungo termine non dovrebbero passare a un'altra compagnia assicurativa a causa di tariffe elevate, poiché potrebbe comportare la perdita delle riserve accumulate in base all'età, rendendo la nuova polizza estremamente costosa a lungo termine.

Per fortuna, ai sensi dell'articolo 204 della legge sulle assicurazioni, i titolari di polizze hanno il diritto di passare a una tariffa diversa all'interno della loro stessa compagnia assicurativa con copertura equivalente in qualsiasi momento. Ciò consente ai titolari di polizze di mantenere le loro riserve in base all'età e di evitare un nuovo controllo sanitario, a condizione che i benefici del nuovo contratto non siano più elevati.

Ogni volta che l'assicuratore aumenta la tariffa, deve informare i clienti delle alternative a basso costo. I centri di consulenza per i consumatori raccomandano ai clienti di richiedere alla loro compagnia assicurativa di fornire offerte per il passaggio a tutte le tariffe idonee ai sensi dell'articolo 204. Tuttavia, sono state segnalate difficoltà quando i titolari di polizze hanno cercato di esercitare il loro diritto statutario di cambiare tariffe.

Alternative a basso costo

Se il carico delle tariffe è ancora troppo elevato, i titolari di polizze possono passare a una tariffa di base all'interno della loro stessa compagnia assicurativa. Ciò fornisce lo stesso livello di benefici dell'assicurazione sanitaria statale, come previsto dalla legge. Ciò può quasi dimezzare il carico in caso di pagamenti di tariffe elevate, ma a costo di benefici ridotti. Questa opzione è disponibile solo per coloro che sono stati assicurati privatamente dal 2009 o per coloro che erano membri prima del 2009, a condizione che abbiano almeno 55 anni, ricevano una pensione o siano in bisogno di cure come previsto dalla legge sociale. Nella tariffa di base, gli assicurati pagano un massimo della stessa tariffa delle assicurazioni sanitarie statali (fino a 1050,53 euro al mese - gli assicurati con figli pagano una tariffa leggermente inferiore).

In alternativa, coloro che non possono più permettersi i loro contributi possono passare a una tariffa standard. Il titolare della polizza deve essere stato assicurato privatamente per almeno dieci anni, avere almeno 55 anni e guadagnare meno della soglia attuale di 62.100 euro all'anno o avere almeno 65 anni e ricevere una pensione inferiore alla soglia di valutazione dei contributi. I costi medi mensili per questo, secondo l'associazione PKV, sono intorno ai 400 euro, il che lo rende circa la metà del prezzo della tariffa di base.

Passare a un'altra compagnia assicurativa

Coloro che desiderano passare a un'altra compagnia assicurativa privata possono rescindere il loro vecchio contratto entro due mesi dal ricevimento dell'aumento della tariffa. Tuttavia, l'assicurato deve quindi aspettarsi solitamente un nuovo controllo sanitario e la perdita di qualsiasi agevolazione in base all'età.

Sussidi per i pensionati

I pensionati che sono assicurati privatamente o volontariamente possono ricevere un contributo di sussidio dall'assicurazione pensionistica statale. Tuttavia, questo deve essere richiesto. L'importo dipende dall'ammontare individuale della pensione, dal tasso di contribuzione generale dell'assicurazione sanitaria statale e dal contributo aggiuntivo della propria compagnia assicurativa sanitaria.

Ritorno all'assicurazione sanitaria statale

Alcuni potrebbero anche voler tornare alla protezione dell'assicurazione sanitaria statale (GKV). Tuttavia, il passaggio all'assicurazione sanitaria statale non è aperto a tutti gli assicurati privati. I dipendenti che guadagnano meno di 56.250 euro (soglia di reddito annuo) possono tornare indietro. Coloro che guadagnano di più possono ridurre le loro ore di lavoro, prendere un congedo o, se lo stipendio lordo è solo leggermente superiore al limite di reddito annuale menzionato, anche pagare nel fondo pensione aziendale. Ciò riduce anche lo stipendio lordo. Anche coloro che diventano disoccupati possono tornare alla protezione dell'assicurazione sanitaria statale.

I liberi professionisti ce l'hanno più difficile. È richiesta la cessazione dell'attività imprenditoriale per questo. Coloro che vi rinunciano possono essere assicurati attraverso l'assicurazione familiare del coniuge o registrarsi come disoccupati. Se si presenta l'occasione, dovrebbe essere considerata una conversione in un rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, un ritorno è possibile solo se l'assicurato è sotto i 55 anni. Per coloro che hanno più di 55 anni, ciò è consentito solo se sono stati assicurati dall'assicurazione sanitaria statale per almeno un giorno negli ultimi cinque anni. Tuttavia, non c'è modo di tornare all'assicurazione sanitaria statale per coloro che sono già in pensione.

