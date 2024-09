L'impatto colossale di Haaland sta divorando il West Ham, e sta pensando di andarsene.

Manchester City, attuali campioni di calcio inglese, hanno mantenuto la loro striscia di imbattibilità nella nuova stagione della Premier League, con l'attaccante Erling Haaland come protagonista indiscusso. Il calciatore norvegese ha segnato tutti e tre i gol nella loro vittoria per 3-1 contro il West Ham United, garantendo la terza vittoria della stagione. Con 97 gol in sole 102 partite ufficiali per il Manchester City, Haaland si sta dimostrando una forza da non sottovalutare.

Haaland, che ha trascorso parte delle sue vacanze estive tagliando legna in Norvegia, ha espresso la sua soddisfazione per la sua forma, dichiarando: "Ho avuto una lunga vacanza, una lunga preparazione. Mi sento bene. Da quando sono arrivato qui, è stato Bam Bam Bam. Ora potevo dare un po' di riposo al mio corpo e ai miei piedi. Mi sento really good. Sono pronto per altro."

Haaland ha segnato al 10' e al 30' per dare al Manchester City un vantaggio di 2-1 all'intervallo, ma Ruben Dias ha segnato un autogol per pareggiare i conti. Mohammed Kudus ha colpito il palo con un potenziale gol dell'1-1 al 52'. L'Arsenal, con il nazionale Niclas Fuüllkrug in panchina e Ilkay Guündogan fuori dalla formazione iniziale, ha faticato a capitalizzare le sue opportunità. Tuttavia, è stato Haaland a sigillare la vittoria con un gol all'83'.

Nel frattempo, il manager del Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, rimane imbattuto con un pareggio contro l'Arsenal dopo che Kai Havertz ha messo i Gunners in vantaggio all'38'. Dopo l'espulsione di Declan Rice al 49', Joao Pedro ha pareggiato per la squadra di Hürzeler. Nonostante entrambe le squadre abbiano due vittorie e un pareggio dopo tre partite, il Brighton ha mostrato un'ottima forma sotto il nuovo manager.

L'Everton, il club tradizionale, continua a lottare, senza punti dopo tre partite nonostante il vantaggio di 2-0. Il manager Sean Dyche ha lamentato la loro sconfitta contro il Bournemouth, dicendo: "Abbiamo fatto così tanto bene fino a quando non hanno segnato il primo gol. Hanno avuto solo un tiro in porta prima di quello. Avremmo dovuto essere già lontani." Il Bournemouth ha ribaltato la partita negli ultimi dieci minuti di gioco e nei tempi supplementari, conquistando una vittoria

