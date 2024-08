- L'immunologo americano Fauci sta combattendo il virus del Nilo Occidentale.

Il noto immunologo statunitense Dr. Anthony Fauci è stato infettato dal virus West Nile. Dopo essere stato ricoverato per sei giorni, l'83enne si sta riprendendo a casa, come riferito da CNN e The New York Times, citando un portavoce di Fauci. Si prevede una completa guarigione.

Pioniere nella ricerca sulle malattie infettive

Dr. Fauci ha lasciato il suo ruolo di consulente medico capo della Casa Bianca e direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases quasi due anni fa. In precedenza, era diventato una figura chiave nella lotta degli Stati Uniti contro il COVID-19. Questo distinto scienziato ha diretto il National Institute of Allergies and Infectious Diseases per quasi quattro decenni e ha lavorato sotto un totale di sette presidenti degli Stati Uniti.

È noto come uno dei massimi esperti di malattie infettive negli Stati Uniti, riconosciuto non solo negli ambienti accademici ma anche a livello internazionale. Durante i dibattiti accesi sulla pandemia di COVID-19, Dr. Fauci è stato spesso oggetto di critiche e attacchi.

Il virus West Nile di solito non causa danni significativi

Il virus West Nile ha origine in Africa e viene trasmesso attraverso le punture di zanzara. Secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), la maggior parte delle infezioni è asintomatica, con circa il 20% di individui infetti che sviluppa una malattia simil-influenzale con febbre che dura alcuni giorni, e circa l'1% che sviluppa encefalite o meningite. Al momento, non esiste un vaccino per gli esseri umani.

