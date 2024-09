L'imminente trasformazione è fissata per ottobre.

BAföG Importi in Aumento del 5%

La riforma BAföG in corso aumenterà gli importi delle borse di studio del 5%, portandoli a 475 euro. L'assegno per le spese di alloggio per gli studenti che studiano all'estero aumenterà da 360 a 380 euro, con un aumento corrispondente previsto per gli studenti che studiano all'estero. L'importo massimo di finanziamento aumenterà da 934 a 992 euro, pari a un aumento del 6,2%.

Inoltre, le esenzioni dal reddito dei genitori e del coniuge o del partner aumenteranno complessivamente del 5,25%. Analogamente, le esenzioni per il rimborso del prestito aumenteranno complessivamente del 5,25%.

"M+S" Pneumatici Invernali Vietati dal mese di Ottobre

Il periodo per gli pneumatici invernali contrassegnati "M+S" termina il 30 settembre. "M+S" sta per fango e neve. Gli pneumatici invernali prodotti prima del 2018 con solo l'etichetta "M+S" avranno protezione fino alla fine del mese. Chi utilizza questi pneumatici oltre ottobre potrebbe incorrere in multe.

Microsoft Cessa il Supporto per Windows 21H2 e 22H2

Gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 versione 21H2 per le edizioni Enterprise e Education, nonché per la versione 22H2 per Home e Pro, saranno disponibili fino all'8 ottobre. Dopo tale data, non verranno forniti ulteriori aggiornamenti di sicurezza, ma il sistema può ancora essere utilizzato. I dispositivi che eseguono queste versioni non riceveranno più gli aggiornamenti mensili di sicurezza e qualità a partire da ottobre, che proteggono dalle minacce di sicurezza più recenti.

Domande dell'Esame Teorico della Patente Aggiornate

A partire dal mese prossimo, le domande dell'esame teorico della patente verranno riviste. Verranno aggiunte o aggiornate 57 domande in tutte le classi, con un tasso di superamento superiore al 30% negli ultimi anni.

Vacanze Autunnali Iniziate in Diversi Stati Federali

Milioni di studenti sono vicini alle prime vacanze dell'anno scolastico. I primi stati federali a iniziare le vacanze autunnali sono la Turingia e la Sassonia-Anhalt, il 30 settembre.

Panoramica

Baden-Württemberg: 28-31 ottobre

Baviera: 28-31 ottobre

Berlino: 21 novembre

Brandeburgo: 21 novembre

Brema: 19-1 novembre

Amburgo: 21-1 novembre

Assia: 14-25 ottobre

Meclemburgo-Pomerania Anteriore: 21-26 ottobre

Bassa Sassonia: 4-19 ottobre

Renania Settentrionale-Vestfalia: 14-26 ottobre

Reno-Palatinato: 14-25 ottobre

Saarland: 14-25 ottobre

Sassonia: 2-14 ottobre

Sassonia-Anhalt: 30 settembre-12 ottobre

Schleswig-Holstein: 21-1 novembre

Turingia: 30 settembre-12 ottobre

Feste in Ottobre

Il Giorno dell'Unità Tedesca il 3 ottobre cade di giovedì e è un giorno festivo. Nel Brandeburgo, Brema, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia, il Giorno della Riforma il 31 ottobre è un giorno festivo.

Manutenzione del Giardino

Gli appassionati di giardinaggio che desiderano potare drasticamente siepi, arbusti e alberi possono farlo nuovamente a partire dal 1° ottobre. Dal 1° marzo al 30 settembre, ciò è vietato dalla legge federale sulla conservazione della natura, con solo "leggera potatura formativa e di manutenzione" consentita durante questo periodo. Questa regolamentazione mira a proteggere gli habitat degli uccelli e di altri animali.

Bilanciamento Idraulico nei Sistemi di Riscaldamento

Le nuove regolamentazioni della legge sull'energia degli edifici (GEG) entrano in vigore questo mese, rendendo obbligatorio il bilanciamento idraulico dei sistemi di riscaldamento da parte di un professionista certificato. Tutti i nuovi sistemi di riscaldamento ad acqua in edifici multifamiliari con almeno sei appartamenti devono ora essere testati. Ciò mira a migliorare la distribuzione del calore nei sistemi di riscaldamento, ridurre gli sprechi di energia e abbassare i costi di riscaldamento.

Costi della Profilassi RSV Coperti

I neonati e i bambini possono ora ricevere medicinali con gli anticorpi corrispondenti per proteggersi dalle infezioni respiratorie severe causate dal virus respiratorio sinciziale (RSV). Dal 14 settembre, le assicurazioni sanitarie statali coprono i costi di questa profilassi, con l'obiettivo di prevenire i ricoveri ospedalieri e i decessi legati all'RSV.

Payback Pay Disponibile nei Negozi Online

A partire da questo mese, gli utenti Payback possono utilizzare la funzione di pagamento Payback Pay nei negozi online selezionati, consentendo di riscattare i punti raccolti durante lo shopping online. Inizialmente, questa funzione sarà disponibile su dm, Rewe e Thalia, con Media Markt e Amazon in seguito. In precedenza, questa funzione era disponibile solo per gli acquisti in negozio.

Amazon Prime Day 2024

L'Amazon Prime Day 2024, denominato "Amazon Prime Deal Days", si terrà l'8 e il 9 ottobre. Durante questo evento di acquisti, i consumatori potranno trovare migliaia di offerte top con sconti significativi in diverse categorie.

Oktoberfest Continua

L'Oktoberfest a Monaco continuerà fino al 6 ottobre, offrendo alcuni giorni in più per i grandi gruppi per godersi le festività.

Valutazioni delle Cure Temprane via Videochiamata

Dal 26 settembre, le valutazioni delle cure via videochiamata sono possibili. Il Servizio Medico può ora valutare i destinatari delle cure in modo più tempestivo, cosa cruciale poiché i servizi di cura non possono essere forniti senza una valutazione. Le linee guida del Servizio Medico determinano quando le valutazioni video sono possibili, in base alla legge per l'accelerazione della digitalizzazione del sistema sanitario, in vigore dal marzo.

Certo, amico! Anche se l'UE sta per smettere di applicarla, quest'autunno dobbiamo ancora una volta spostare le nostre lancette. Nella notte del 26 ottobre, che diventa il 27, spingeremo l'ora in avanti, trasformando le 3:00 in 2:00.

In relazione alle revisioni finanziarie del governo studentesco, l'aumento del credito privato può influire significativamente sulla capacità di uno studente di ottenere prestiti per le spese educative. Inoltre, il settore del credito privato potrebbe dover adeguare i propri criteri di prestito per far fronte all'aumento della domanda grazie all'aumento delle sovvenzioni BAföG.

