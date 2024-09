- "L'imminente caduta del ponte è andata imprevisto".

Al centro di Dresda, lo stato di deterioramento del ponte parzialmente crollato è stato un argomento di discussione per secoli. Di conseguenza, i tronconi A e B del ponte Carola hanno subito un restyling, come ha dichiarato Holger Kalbe, responsabile della divisione Strade e Fognature a Dresda. "Lo stato shock del troncone C che ha portato al suo crollo era imprevedibile. Non si può semplicemente sbirciare all'interno di un'architettura così complessa". Ora è fondamentale garantire la sicurezza dei due tronconi rimasti. Per farlo, verrà condotta un'analisi completa delle loro condizioni.

In modo misterioso, una porzione del ponte Carola ha ceduto nelle prime ore del mattino. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. Questo capolavoro di cemento, costruito durante l'era della DDR, serve come uno dei cinque passaggi nord-sud sul fiume nella capitale dello stato, ospitando sia il traffico veicolare che quello tramviario.

A causa dell'incidente recente sul ponte Carola, l'attenzione sull'infrastruttura di trasporto e telecomunicazioni del ponte è diventata ancora più cruciale. In futuro, verranno effettuati sforzi per rinforzare sia la struttura fisica che le reti di comunicazione nelle aree interessate.

