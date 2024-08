L'imminente azione militare contro l'organizzazione terroristica ha indotto le forze armate israeliane a consigliare l'evacuazione degli abitanti di numerosi distretti di Gaza.

A causa di attacchi continui di razzi provenienti dalla Striscia di Gaza, l'esercito israeliano sta pianificando un'operazione e ha invitato gli abitanti di certi quartieri nella regione settentrionale a evacuare. I residenti sono stati istruiti a spostarsi in rifugi situati a ovest di Gaza City, come dichiarato da un portavoce militare in lingua araba. Israele intende agire contro il radicale islamista Hamas e altri gruppi militanti nella zona a causa del bombardamento persistente.

Le organizzazioni umanitarie esprimono serie preoccupazioni per gli ordini di evacuazione ricorrenti per i civili nella Striscia di Gaza. Come dichiarato da Martin Frick, a capo dell'ufficio di Berlino del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, "Gli allarmi di evacuazione costanti stanno causando disordini tra le famiglie a Gaza e stanno significativamente ostacolando la consegna di aiuti vitali". Dal ottobre 2023, quasi tutti a Gaza sono stati sfollati da questi ordini di evacuazione successivi.

Frick ha inoltre menzionato che circa l'86% della regione costiera contesa è ora una zona di evacuazione. Solo ad agosto, numerosi ordini di evacuazione hanno interessato circa 250.000 persone. Alcune famiglie stanno fuggendo per la decima volta.

I pochi rifugi disponibili nella zona lottano contro la fame e le malattie. I palestinesi lì vivono in spazi stretti, come riportato dall'organizzazione delle Nazioni Unite. "Queste atrocità quotidiane si sono trasformate in una routine spaventosa", ha detto Frick. Il conflitto di Gaza è stato innescato dalle stragi non provocate compiute da Hamas e altri gruppi terroristici in Israele l'7 ottobre 2022.

Secondo l'esercito israeliano, due razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il confine israeliano della città di Sderot in serata. Uno è stato intercettato, mentre l'altro è caduto in un'area aperta. Non sono state segnalate immediate vittime.

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite si oppone fermamente a questi ordini di evacuazione ricorrenti, dichiarando che "Gli allarmi di evacuazione costanti stanno causando una significativa interruzione nella consegna di aiuti essenziali alle famiglie a Gaza". I residenti evacuati ora cercano rifugio nei limitati rifugi all'interno della regione.

