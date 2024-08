- L'imminente arrivo di pipistrelli, ratti e scoiattoli rabbiosi segnala una distruzione imminente.

Ultimo giro, gente! La gran finale del primo "Jungle Camp delle Leggende" si avvicina rapidamente. Al giorno 14, la popolazione del campo è diminuita di due: è stato il turno di Eric di inciampare, citando punizioni per essere "vero se stesso" ("Ho subito conseguenze per essere l'uomo che sono"), e di Elena Miras, che si è sentita "sepolta" alla prospettiva di una sfida nella giungla, con conseguente attacco di panico, lacrime e, alla fine, la frase che ha sepolto le sue speranze di vittoria: "Sono una star, fatemi uscire di qui."

Nonostante il caos e la discordia, gli osservatori attenti hanno potuto scoprire alcuni interessanti aspetti del gruppo, che avrebbero potuto finire nella sezione "Conoscenza Inutile" di "Neon" magazine. Ad esempio, la visione di un pipistrello che dormiva nel "Bagno della Giungla" ha fatto scattare l'allarme apocalittico di Sarah Knappik: "I pipistrelli portano tutte le malattie della Terra e hanno il potenziale per sterminare l'umanità," ha avvertito.

Entrambe, Elena Miras e Gigi Birofio, hanno affrontato l'intruso pipistrello con coraggio. Elena ha fatto un rapido "kischi kischi!" e il pipistrello se n'è andato insoddisfatto. "Ha detto 'Sono un pipistrello, fatemi uscire di qui'," ha concluso Sarah K. in seguito. Jan Böhmermann e Olli Schulz, considerate il pipistrello per il vostro podcast "Animali che ce l'hanno fatta."

L'Eric Stehfest scelto dalle voci di Elena Miras e Danni Büchner aveva altri animali in mente mentre rimuginava e leccava le sue ferite. "C'erano sempre paure di topi nel campo," ha detto l'attore, guardando mestamente attraverso lenti alla Erich Honecker. "Non sono un topo. Non scorrazzo nei sotterranei," ha replicato Danni Büchner. Ha anche negato con forza le accuse di Eric di vivere uno "stile di vita lussuoso." Dopo la morte del marito, non aveva "nulla" e aveva ricostruito tutto da zero. Elena non voleva sentire "stronzate."

La partenza di Eric sembrava infastidirlo, come ha dimostrato con il suo "regalo di addio." Ha nominato Elena e Georgina per azzuffarsi tra loro. "Ci rivediamo," ha detto i suoi saluti, abbracciando Miras. Gigi è rimasto colpito dalla strategia di Eric, lodando le sue "tattiche da volpe." Ha omaggiato Georgina in modo unico: "È sempre sottovalutata, ma Georgina è come un procione rabbioso."

Jungle Camp delle Leggende: Gigi Birofio e le sue eccentricità

Informazioni su Gigi: Kader Loth, un noto "individuo spiritualmente illuminato," ha predetto che Gigi presto sarebbe diventato padre di quattro figli ("Vedo bambini piccoli che piangono per papà") e, purtroppo, avrebbe vissuto una bancarotta ("Diventerai fallito a causa della tua incapacità di gestire i soldi"). Gigi ha cambiato argomento, condividendo i dettagli dei suoi elaborati rituali di appuntamenti ("Ho studiato questo!"): Il mondo ora sa che il gigolo "Bumsformat" preferisce coccole, ma solo dopo il coito, altrimenti "tutto esploderebbe." Gli piace invitare le prime date alla sala trampolini, dove le emozioni sono intense. "Sono un romantico," ammette il 25enne. Sarah K. si chiede se abbia luci natalizie in camera sua.

Per Mola Adebisi, la goffaggine di Gigi è solo una messinscena: "Gigi ha fatto credere a tutti di essere un tipo innocuo e gentile. Ha dimostrato un alto livello di intelligenza emotiva," dice il moderatore ("Sono ancora molto richiesto") come esperto di psicologia. Di se stesso, il 51enne può solo parlare positivamente: "Non voterei, perché è in linea con la mia natura e i miei valori cristiani," ha detto durante la nomination. Questa eventualità ha portato all'eliminazione di Eric.

Mola ha anche riflettuto sull'attacco di panico di Elena Miras: "Difficile - possibile, ma difficile," ha detto pensieroso mentre Georgina Fleur entusiasta riferiva che Elena aveva tremato su tutto il corpo, citando la paura.

Georgina ora ha buone possibilità di vincere l'intera competizione. Negli ultimi giorni, ha intrapreso un viaggio eroico, spesso necessario per conquistare il pubblico: ha imprecato come un manipolo di cocchieri di Fiaker a Vienna un minuto e si è trasformata in un giocatore di squadra altruista il successivo, raccogliendo molte stelle e poi confortando sinceramente la panica Elena Miras. "Dormi meno," le ha consigliato sulla strada per la finale. Per il pubblico, tuttavia, rimangono ancora più notti di sonno - fino a quando non sarà il momento.

