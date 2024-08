- L'immagine del conte Rotari, ritenuta perduta, rimane nella sala.

Un dipinto di Pietro Antonio Graf Rotari (1707–1762), a lungo considerato perduto, è rimasto in possesso del Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). La Fondazione Culturale dell'Assia-Anhalt ha acquisito il dipinto "Angelica e Medoro tra i pastori" per il museo, come annunciato dalla fondazione. Il dipinto è stato riscoperto lo scorso anno nei depositi del museo. Secondo le informazioni, la Fondazione Culturale dello Stato sostiene l'acquisto con 20.000 euro.

"È una grande fortuna che il dipinto di Pietro Antonio Graf Rotari, a lungo considerato perduto, sia stato identificato e rimanga al Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)", ha dichiarato il Segretario Generale della Fondazione Culturale dello Stato, Markus Hilgert. La sua storia è strettamente legata alla storia del Ducato di Anhalt e dello stato odierno dell'Assia-Anhalt. In futuro, il dipinto sarà permanentemente accessibile al pubblico.

Il dipinto rappresenta una scena dell'epopea "Orlando furioso" (in tedesco "Roland furioso") pubblicata nel 1516 e ampiamente diffusa, di Ludovico Ariosto.

Un Viaggio Attraverso i Secoli

Il conte veneziano Rotari fu uno dei più rinomati pittori del 18° secolo e servì come pittore di corte prima a Vienna, poi dal 1751 al 1756 a Dresda al servizio dell'Elettore di Sassonia Federico Augusto II, e infine al servizio dell'Imperatrice Caterina II a San Pietroburgo.

Si sospetta che il dipinto sia stato creato o a Dresda o in Russia. Di conseguenza, è probabile che sia stato acquisito da Leopoldo III. Federico Francesco von Anhalt-Dessau dall'eredità dell'artista negli anni '60 del 18° secolo e sia rimasto in possesso privato della Casa di Anhalt fino al 1945. Faceva parte dell'arredamento del Palazzo Residenziale di Dessau e fu trasferito a Schloss Ballenstedt durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1945, il dipinto fu quindi espropriato e confiscato nella Zona di Occupazione Sovietica come parte della riforma agraria e trasportato al punto di raccolta centrale nella Moritzburg a Halle (Saale). Dopo la guerra, si perse ogni traccia del suo doveabouts.



