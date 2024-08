- Limite di età per i vigili del fuoco

I membri attivi dei corpi dei vigili del fuoco volontari in Baviera potrebbero presto poter prestare servizio per un periodo più lungo. Attualmente, il limite di età è di 65 anni.

Sono in corso da tempo discussioni sull'allentamento o sull'aumento del limite di età. Il Ministro dell'Interno Joachim Herrmann (CSU) considera questa questione di fondamentale importanza per creare una regolamentazione sostenuta dai comuni come portatori dei corpi dei vigili del fuoco e dall'Associazione dei Vigili del Fuoco della Baviera, come ha dichiarato un portavoce del ministero su richiesta: "L'obiettivo è raggiungere un risultato entro la fine dell'anno, se possibile."

Limite di età da 65 a 67?

L'Associazione dei Comuni ha già espresso una posizione chiara. Propone di aumentare il limite di età da 65 a 67 anni, come ha dichiarato il portavoce Wilfried Schober.

L'Associazione dei Vigili del Fuoco della Baviera sostiene l'adeguamento del limite di età all'età pensionabile, che potrebbe portare l'età limite a 67 anni. Il presidente dell'associazione, Johann Eitzenberger, ha dichiarato che questo tiene conto dello sviluppo demografico generale.

L'aumento del limite di età rappresenta un passo verso il rafforzamento della prontezza operativa dei corpi dei vigili del fuoco volontari nello Stato Libero. Essi perseguono un "concetto olistico", come ha dichiarato alla dpa. Al momento, l'associazione sta assistendo a un aumento del settore giovanile e femminile nei corpi dei vigili del fuoco.

Di recente, i Liberi Elettori (FW) nel parlamento di Stato della Baviera hanno fatto campagna per l'aumento del limite di età. Le discussioni in merito sono iniziate a causa delle loro iniziative, come ha dichiarato il responsabile degli affari parlamentari Felix Locke. "Soprattutto la catastrofe delle inondazioni di giugno ha nuovamente mostrato quanto sia importante un forte corpo dei vigili del fuoco."

La regolamentazione attuale con un limite di età di 65 anni non è più adeguata al cambiamento demografico in corso e va anche contro la condizione di salute media di una persona oltre i 65 anni.

Con un aumento mirato del limite di età, si potrebbe raggiungere un importante passo verso la sicurezza del personale e si potrebbe evitare un "vuoto potenziale" a causa della partenza della generazione del baby boom, come ha dichiarato il portavoce dei servizi di soccorso dei FW, Bernhard Heinisch, in una dichiarazione.

La maggior parte dei vigili del fuoco in Baviera sono attivi su base volontaria. Ci sono solo corpi dei vigili del fuoco professionisti nelle sette grandi città, insieme a circa 200 corpi dei vigili del fuoco industriali e aziendali. Secondo le cifre dell'associazione, al 1° gennaio 2024 c'erano circa 330.000 membri attivi nei 7.476 corpi dei vigili del fuoco volontari nello Stato Libero.

