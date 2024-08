- Limitazioni sulle armi da fuoco nei concerti all'aperto a Bayreuth

A causa di un evento di DJ Paul Kalkbrenner, è in vigore un divieto di portare armi in specifiche aree di Bayreuth questo fine settimana. Tra gli oggetti proibiti figurano coltelli e mazze da baseball. La città ha dichiarato che la zona priva di armi si estende al luogo del concerto al Volksfestplatz e nelle vicinanze. Ciò comprende oggetti come coltelli da cucina, sbarre di ferro e asce.

Il divieto entra in vigore dalle 12:00 di sabato e termina alle 2:00 di domenica. Gli ufficiali prevedono circa 20.000 partecipanti per il concerto all'aperto di sabato sera. La città sottolinea che il divieto di armi ha uno scopo preventivo e gli ufficiali di legge hanno l'autorità per attuarlo senza alcuna provocazione.

La decisione della città di introdurre un divieto di armi è volta a prevenire qualsiasi potenziale crimine durante il concerto. I trasgressori rischiano di incorrere in severe conseguenze per aver portato oggetti proibiti, come armi, nella zona priva di crimine.

