- Limitazioni rafforzate sulle ferrovie della valle del Reno durante i fine settimana

Passeggeri della Valle del Reno Devono Essere Più Pazienti del Solito

Non solo i viaggiatori su questa linea hanno bisogno di più pazienza del solito, ma ne avranno bisogno il doppio questo weekend. Un aggiornamento del sistema e la preinstallazione di nuove cassette di segnalazione hanno costretto la Deutsche Bahn a chiudere la sua linea tra Baden-Baden e Achern sabato e domenica. Invece di prendere il treno, i passeggeri saliranno su autobus sostitutivi che impiegheranno quasi un'ora in più del solito a causa della chiusura del weekend.

Ritardi nei Servizi

A quanto pare, i lavori dovevano essere completati entro il primo weekend di chiusura, ma non è andata così. L'aggiornamento del sistema è cruciale per garantire che la linea funzioni senza interruzioni dopo la fine di agosto, come riferito dalla compagnia ferroviaria.

Dal 9 agosto, la linea è in costruzione tra Rastatt e Baden-Baden. Durante questa chiusura di tre settimane, l'estremità sud del tunnel di Rastatt verrà collegata alla rete ferroviaria. La compagnia ferroviaria prevede anche di riparare gli deviatori, le cassette di segnalazione e i sistemi di segnalazione.

All'inizio della chiusura a inizio agosto, i pendolari hanno incontrato problemi con l'alternativa ferroviaria. La Croce Rossa, i vigili del fuoco e la città di Baden-Baden hanno dovuto aiutare a fornire acqua ai passeggeri che aspettavano a lungo in alcune occasioni.

