- Limitazione della validità dell'accordo: sentenza nelle udienze principali di febbraio

A seguito della sospensione temporanea del divieto della pubblicazione di destra "Compact", è stata fissata una sentenza definitiva. La prima udienza è prevista per il 12 febbraio 2025 presso la Corte Amministrativa Federale di Lipsia, come annunciato da un rappresentante del tribunale. Potrebbero essere necessarie ulteriori sessioni il 13 e 14 febbraio.

La Corte Amministrativa Federale ha temporaneamente revocato il divieto imposto dal Ministro dell'Interno Federale Nancy Faeser (SPD), esprimendo preoccupazioni sulla proporzionalità del divieto. Pertanto, la rivista può pubblicare temporaneamente sotto determinate condizioni. Una sentenza definitiva è ora attesa entro sei mesi durante i procedimenti principali.

Critiche a Faeser dopo il revirement

Faeser ha imposto il divieto sulla rivista il 16 luglio e l'ha definita "la voce principale del movimento di destra estrema". Ha elogiato il fatto che i divieti potessero essere legalmente contestati in uno stato costituzionale.

Faeser ha sottolineato che i divieti precedenti del suo ministero avevano avuto successo in tribunale. Tuttavia, ha riconosciuto che "abbiamo fallito in alcuni aspetti" e ha caratterizzato la situazione come "molto normale". Dopo il fallimento provvisorio del divieto di "Compact", Faeser ha subito critiche severe da FDP, AfD e dall'Unione.

La Commissione, di fronte alle critiche a Faeser, ha deciso di riesaminare il divieto di "Compact".

