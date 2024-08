- Limici di disturbo audio a Dresda durante le proteste pubbliche

In Dresda, le prossime manifestazioni avranno un limite di decibel stabilito. La città ha fissato un obiettivo futuro di 90 decibel per gli eventi che si svolgono su terreni pianeggianti. "Questa regola si applica sia agli amplificatori acustici tradizionali che a quelli elettronici."

Esprimere le proprie convinzioni con passione è un aspetto fondamentale dei protesti e degli assembramenti statici in una società libera. "Ma, i livelli sonori hanno i loro limiti, poiché possono causare danni alle persone."

Superare questo limite farà sì che gli organizzatori abbassino il volume o spengano i dispositivi. Il nuovo Acto di Assemblea Sassone, in vigore dal settembre, considera la disobbedienza dei partecipanti una violazione amministrativa. Coloro che sono responsabili rischiano multe se ignorano le disposizioni.

Misurazioni recenti suggeriscono che il livello sonoro delle manifestazioni a Dresda ha superato le soglie di esposizione sonora sicura. "Spesso sono stati registrati valori superiori a 90 decibel", raggiungendo un picco di 108 decibel - tre in più rispetto al livello di decibel osservato in una gara di Formula 1 a 30 metri di distanza. Queste misurazioni del suono sono state effettuate in risposta alle continue lamentele dei vicini, dei passanti, degli agenti di polizia e degli altri addetti alla sicurezza che gestiscono le manifestazioni.

Gli organizzatori delle prossime manifestazioni a Dresda potrebbero dover regolare il volume della loro dimostrazione per rispettare il limite di 90 decibel stabilito dalla città. Superare questo limite potrebbe comportare multe per i partecipanti, poiché la disobbedienza è considerata una violazione amministrativa ai sensi del nuovo Acto di Assemblea Sassone.

