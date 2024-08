- L'Imam Sanci non tollera le attività terroristiche in Germania

Dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen, l'imam di Berlino Kadir Sanci esprime il suo dispiacere. "Le notizie da Solingen mi hanno colpito molto," ha dichiarato il leader spirituale musulmano, insieme al rabbino Andreas Nachama, invitando tutti a una preghiera per la pace giovedì (ore 18:00) presso il cantiere del progetto della Casa delle Tre Religioni a Berlino-Mitte. L'ospite d'onore è la pastora protestante Margot Käßmann.

"Solingen è un peso per la mia mente e quella di molti altri, come simbolo di angoscia: nel 1993, cinque donne e bambine turche morirono in un incendio doloso appiccato da estremisti di destra," ha aggiunto Sanci. "La Germania non deve tollerare il terrorismo, sia esso religioso o di estrema destra." L'unità è la chiave per creare una convivenza sociale duratura.

Anche Nachama ha lanciato l'allarme: "L'odio, l'ignoranza e le persuasioni radicali alimentano questi atti di violenza. Non dobbiamo permettere che ci dividano." L'estremismo può essere contrastato solo affrontando risolutamente i seguaci di ideologie inumane e difendendo valori come l'umanitarismo.

A Solingen, un sospetto sostenitore del gruppo terroristico Stato Islamico ha attaccato con un coltello venerdì, uccidendo tre persone e ferendone otto. Un uomo siriano di 26 anni è il principale sospetto.

La Casa delle Tre Religioni è un'iniziativa interreligiosa, volta ad accogliere ebrei, musulmani e cristiani, che avrà sede in un nuovo edificio a Berlino-Mitte.

Gli eventi tragici di Solingen hanno sottolineato l'importanza dell'armonia religiosa, come ha evidenziato Sanci, affermando: "La Germania non deve tollerare il terrorismo, sia esso religioso o di estrema destra." Il progetto della Casa delle Tre Religioni, simbolo di unità interreligiosa, serve come testimonianza di questa convinzione, invitando tutte le fedi a partecipare alla preghiera per la pace.

Leggi anche: