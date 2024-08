Lilly introduce un farmaco per la perdita di peso a prezzi economici privo di iniezione.

Invece di fare affidamento sui pre-riempiti penne iniettori, i pazienti opteranno per le siringhe per estrarre il medicinale.

Tirzepatide, il principale componente di Zepbound e Mounjaro, appartiene a una nuova classe di medicinali utilizzati nel trattamento dell'obesità e del diabete, causando scarsità. Ciò ha spinto alcune persone a procurarsi alternative dalle farmacie compounding.

"Questi nuovi flaconi non solo ci aiutano a soddisfare la forte domanda del nostro medicinale per l'obesità, ma servono anche una base più ampia di pazienti che cercano un'opzione di trattamento sicura ed efficace", ha dichiarato Patrik Jonsson, presidente di Lilly Cardiometabolic Health e Lilly USA.

Questi nuovi flaconi saranno riservati ai pazienti che pagano in contanti tramite LillyDirect, una piattaforma che coordina i servizi di telemedicina e le prescrizioni per i pazienti.

Una fornitura di 4 settimane dei flaconi da 2,5 mg costa $399, mentre i flaconi da 5 mg costano $529 per una fornitura di 4 settimane. Questi prezzi sono in linea con quelli offerti dal programma di risparmio di Lilly per le persone non assicurate, ha dichiarato l'azienda. Questa opzione di pagamento diretto espande la disponibilità ai pazienti che non qualificano per il programma di risparmio, come quelli con Medicare.

"Despite obesity being recognized as a serious chronic illness with long-term consequences, it's often considered a lifestyle choice, resulting in many employers and the federal government excluding medications like Zepbound from insurance coverage", ha menzionato Jonsson. "Outdated policies and lack of coverage for obesity medications create an urgent need for more innovative solutions. Bringing Zepbound single-dose vials to patients will help more people living with obesity manage this chronic condition. We will also continue to advocate for a system that better aligns with the science."

Tirzepatide funziona replicando gli ormoni che stimolano il rilascio di insulina, migliorano la sensazione di sazietà e riducono l'appetito. Mira a due recettori ormonali, GIP e GLP-1. Semaglutide, noto come Ozempic per il diabete e Wegovy per la perdita di peso, fa parte di questa vasta classe di farmaci.

Le attuali carenze di tirzepatide e altri popolari farmaci per la perdita di peso hanno portato a versioni compoundate dei trattamenti - con ingredienti simili o correlati - sul mercato, con una ridotta vigilanza e regolamentazione da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Lo scorso mese, la FDA ha emesso un avvertimento riguardo alle versioni compoundate di semaglutide. L'agenzia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di eventi avversi - alcuni che hanno richiesto il ricovero - a causa di errori di dosaggio associati alle unità di misura, alle concentrazioni del prodotto variabili e all'uso di flaconi multi-dose. I pazienti sono stati avvisati di non utilizzare un farmaco compoundato se un farmaco approvato dalla FDA è disponibile, secondo l'agenzia.

Eli Lilly ha espresso preoccupazione per i potenziali rischi che le versioni compoundate dei suoi farmaci possono rappresentare per i pazienti. In una lettera aperta di giugno, l'azienda ha sottolineato di essere il "unico fornitore legittimo di medicinali FDA-approvati a base di tirzepatide" e che i prodotti da altre fonti non verificate potrebbero essere "falsi, contraffatti o altrimenti pericolosi".

"La sicurezza è la nostra priorità assoluta e questo è un ottimo modo per i pazienti di sapere che stanno ricevendo medicinali Lilly autentici", ha dichiarato Rhonda Pacheco, vicepresidente del gruppo per la salute cardiometabolica di Lilly USA. Migliaia di persone utilizzano LillyDirect ogni settimana, ha notato.

L'esperienza di auto-iniettare tirzepatide con una siringa riempita da un flacone sarebbe probabilmente simile all'uso di una penna pre-caricata - con potenziali vantaggi aggiuntivi, ha suggerito il dott. Jody Dushay, endocrinologo al Beth Israel Deaconess Medical Center e professore associato di medicina alla Harvard Medical School.

"È vecchio stile, ma ho pazienti con diabete di tipo 1 e 2 che preferiscono il flacone e la siringa ai dispositivi a penna. Non credo che sia un problema molto più grande usare una siringa per insulina rispetto a un iniettore automatico, a meno che qualcuno non abbia una forte fobia degli aghi", ha scritto in una e-mail. "Non è così difficile riempire una siringa, anche se gli anziani, coloro che hanno limitazioni motorie e coloro che hanno una vista scarsa staranno meglio con l'iniettore automatico".

La siringa e il flacone potrebbero offrire una maggiore flessibilità nelle dosi, in particolare per i livelli iniziali, ha notato Dushay. I pazienti potrebbero prelevare meno di 2,5 mg se stanno sperimentando effetti collaterali severi o meno di 5 mg se sono pronti a aumentare ma non ancora a raddoppiare la dose.

Inoltre, la maggior parte delle versioni compoundate di tirzepatide viene fornita in flaconi, quindi i pazienti devono essere particolarmente attenti alla fonte del loro medicinale, ha sottolineato Dushay.

I dati degli studi clinici hanno dimostrato che le persone che utilizzano iniezioni di tirzepatide da 5 mg hanno perso in media circa il 15% del loro peso in più di un anno di trattamento.

Un altro studio recente ha dimostrato che le persone che utilizzano iniezioni di tirzepatide hanno perso più peso e sono più probabili raggiungere specifici obiettivi di perdita di peso rispetto a coloro che assumono semaglutide.

"Le carenze di Tirzepatide hanno spinto alcune persone a cercare trattamenti alternativi, sottolineando l'importanza di opzioni di trattamento sicure ed efficaci per la gestione della salute".

"Date le preferenze delle siringhe per l'estrazione del medicinale, i pazienti che utilizzano Tirzepatide con una siringa potrebbero trovare l'esperienza simile all'uso di una penna iniettore pre-riempita, offrendo potenziali vantaggi aggiuntivi".

