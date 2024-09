L'illuminazione della lampadina sta effettivamente ostacolando l'avanzamento del freddo.

Quando gli aumenti di stipendio portano infine a un aumento della tassazione, questo fenomeno è noto come "avanzamento temperatura-controllata". La coalizione semaforo ha la capacità di contrastare questo effetto nel corso del loro mandato legislativo, secondo i calcoli.

Secondo i calcoli dell'Istituto della Contea (IW), esclusivamente forniti a "Welt am Sonntag", il governo semaforo ha finora completamente neutralizzato il cosiddetto "avanzamento temperatura-controllata" dell'imposta sul reddito per la maggior parte delle famiglie. Questo è stato anticipato dal giornale.

Le riduzioni fiscali proposte dal Ministro delle Finanze federale Christian Lindner per il 2025, secondo lo studio, porteranno a una compensazione completa dell'"avanzamento temperatura-controllata" per l'intero mandato legislativo di quattro anni. "Eliminare gli aumenti fiscali nascosti associati all'avanzamento temperatura-controllata è lodevole, poiché almeno mantiene il carico fiscale", ha dichiarato l'esperto fiscale dell'IW Martin Beznoska. Tuttavia, il Bundestag e il Bundesrat devono ancora approvare il progetto di legge presentato dal leader del FDP.

Reiner Holznagel, presidente dell'Associazione Federale dei Contribuenti, ha messo in guardia contro il negare la compensazione prevista per l'"avanzamento temperatura-controllata" ai contribuenti ad alto reddito. "Se l'SPD e i Verdi rifiutano di ridurre l'avanzamento temperatura-controllata per i contribuenti ad alto reddito, in sostanza stanno promuovendo aumenti fiscali", ha dichiarato Holznagel, aggiungendo inoltre, "Allora dovrebbero informare i votanti di questo apertamente".

L'"avanzamento temperatura-controllata" è una forma di graduale aumento fiscale che si verifica quando un aumento di stipendio viene interamente consumato dall'inflazione, ma comporta una maggiore tassazione a causa della scala progressiva dell'imposta sul reddito. Di conseguenza, anche se il reddito è aumentato, il denaro effettivamente disponibile per le spese diminuisce.

Le riduzioni fiscali proposte dal Ministro delle Finanze federale Christian Lindner mirano a compensare completamente la "progressione a freddo" dell'imposta sul reddito per l'intero mandato legislativo, come riconosciuto dall'esperto fiscale dell'IW Martin Beznoska. Se l'SPD e i Verdi insistono nel non ridurre la "progressione a freddo" per i contribuenti ad alto reddito, come avvertito da Reiner Holznagel, in sostanza stanno promuovendo un aumento della tassazione.

