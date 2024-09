- Lilium si appresta a ottenere 100 milioni di euro di sostegno governativo

Il problema del finanziamento delle imprese di taxi volanti in Baviera è stato un tema di discussione per un po' di tempo. Il Ministro dell'Economia della Baviera, Hubert Aiwanger del partito dei Liberi Elettori, si è costantemente opposto al finanziamento statale per aziende come Volocopter e Lilium. Dopo un giudizio negativo sul finanziamento statale per Volocopter, la decisione riguardo a Lilium è stata in sospeso per un po'.

Secondo il Segretario di Stato della Baviera, Florian Herrmann, dopo un incontro a Monaco, la giunta ha deciso di fornire a Lilium un aiuto statale pari a 100 milioni di euro. Questo aiuto include un prestito garantito di 50 milioni di euro da parte della Baviera, subordinato alla partecipazione del governo federale in modo simile.

Herrmann ha definito questa decisione come una "decisione di politica industriale" del Presidente del Consiglio e di tutta la giunta. Con voci di Lilium che corteggia potenziali investitori stranieri e piani di relocation, a seguito del ritardo nella decisione sull'aiuto statale, questo intervento della giunta è stato un sollievo. Paesi come la Cina hanno già iniziato a produrre taxi volanti.

I taxi volanti a decollo verticale di Lilium hanno il potenziale per coprire distanze di diverse centinaia di chilometri. Ciò potrebbe rivoluzionare i viaggi di lavoro, consentendo il trasporto diretto dagli aeroporti alle destinazioni e persino come alternativa alle rotte ICE. Il loro prototipo Lilium-Jet, equipaggiato con sette posti e alimentato elettricamente, ha già ricevuto ordini da vari paesi. Attualmente, impiegano circa 1.000 persone.

La decisione della giunta di fornire a Lilium l'aiuto statale, guidata dal Segretario di Stato della Baviera, Florian Herrmann, è stata accolta con sollievo da Lilium a causa dei ritardi nella decisione sull'aiuto statale e dei potenziali piani di relocation. La Commissione, essendo parte integrante del quadro normativo dell'UE, dovrà esaminare e approvare questo aiuto statale per garantire il rispetto delle regole dell'UE sull'aiuto statale, poiché le operazioni di Lilium si estendono oltre la Baviera.

