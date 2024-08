- Lilibet, la figlia, mostra una natura ribelle da neonata.

Piccolissima principessa Lilibet, appena 3 anni, è molto loquace, come dice sua madre, la duchessa Meghan. " incoraggio la nostra piccola, che a così giovane età ha scoperto il suo potere di parola, e ne siamo molto orgogliosi," ha rivelato Meghan durante una visita in Colombia. "So cosa significa reprimere la propria voce quando si ha bisogno di essere ascoltati o si ha qualcosa da esprimere." La 43enne ha espresso più volte le sue difficoltà durante il periodo trascorso nella famiglia reale britannica.

Meghan e suo marito, il principe Harry, 39 anni, hanno trascorso alcuni giorni in Colombia su invito della vicepresidente Francia Márquez. Lilibet e il fratello maggiore, il principe Archie, 5 anni, non li hanno accompagnati in questo viaggio.

"Voglio assicurarmi che le ragazze siano ascoltate e che i ragazzi imparino ad ascoltare le ragazze," ha dichiarato Meghan durante un dibattito a Cali. "Gli uomini hanno un ruolo importante - e mio marito è un esempio perfetto di questo." Trova forza in donne forti, come sua madre, Doria Ragland, ha detto Meghan.

Harry ha incoraggiato i giovani presenti a portare avanti un cambiamento nelle loro comunità locali. "Il vostro cammino scelto farà la differenza e ispirerà centinaia, se non migliaia, di giovani e porterà al cambiamento," ha detto il quinto in linea al trono britannico.

Il viaggio dei Sussex in Colombia è stato il loro secondo viaggio pubblico all'estero quest'anno, dopo la visita in Nigeria a maggio. Dal momento che hanno rinunciato ai loro doveri reali nel 2020, Harry e Meghan non rappresentano più la Corona o il governo britannico in modo ufficiale. Hanno avviato vari progetti, alcuni dei quali a scopo di beneficenza.

