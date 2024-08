- L'IFA sta pensando di commemorare la sua celebrazione del centenario partecipando con circa 1.800 vetrine.

Per celebrare il centenario dell'IFA, la rinomata fiera di elettronica di consumo e elettrodomestici a Berlino, l'atmosfera del settore remains tesa. Come riferito dagli organizzatori dell'IFA, il mercato tedesco dell'elettronica di consumo ha registrato un fatturato di circa 20,9 miliardi di euro nel primo semestre del 2024, con un calo del 2,6% rispetto all'anno precedente.

Dopo un notevole aumento delle vendite di prodotti elettronici e elettrodomestici durante la pandemia di Corona, la domanda è diminuita a partire dal 2023, ha notato Sara Warneke, CEO di gfu Consumer & Home Electronics, che detiene i diritti del marchio IFA.

I consumatori, ha continuato Warneke, stanno ora mostrando un maggiore interesse per altri beni. Inoltre, il rallentamento del ritmo della costruzione residenziale sta influendo negativamente sul mercato, poiché meno edifici residenziali significano meno case attrezzate con dispositivi di intrattenimento e elettronici.

Gli organizzatori prevedono circa 1.800 espositori e oltre 182.000 visitatori per questa edizione dell'IFA, che si terrà a Berlino dal 6 al 10 settembre. Oltre alle presentazioni del settore, è prevista una ricca programmazione musicale. Un potenziale highlight è il concerto di apertura del musicista canadese Bryan Adams al giardino estivo dell'IFA. Inoltre, è previsto l'intervento del podcast personality e musicista Olli Schulz, nonché del moderatore Jan Böhmermann.

