- Lieberknecht prima della partita di Paderborn: "È tutto una questione di convinzione"

SV Darmstadt 98 intende imparare dalla sconfitta dell'esordio nella 2. Bundesliga contro il Fortuna Düsseldorf (0:2) e trarre le giuste conclusioni. "Abbiamo analizzato bene Düsseldorf, la partita avrebbe potuto finire diversamente. Si tratta di convinzione. Quando l'avversario ha la palla, ma anche quando siamo nella zona finale", dice l'allenatore del Darmstadt Torsten Lieberknecht in vista della seconda giornata di domenica (13:30 CET/Sky) contro lo SC Paderborn.

Il 51enne si aspetta un gioco diverso contro lo SC Paderborn rispetto a quello contro il Fortuna. "Non hanno una struttura classica, ma sono molto variabili. Sono molto attivi in attacco, con molti cambi di posizione, che possono sembrare caotici in campo", dice Lieberknecht sull'avversario successivo, che ha iniziato con una vittoria per 2:1 contro l'Hertha BSC.

Lieberknecht dovrà fare a meno del sospeso Othmane El Idrissi a Paderborn. Inoltre, Alexander Brunst, fuori per un infortunio al menisco, e Fabian Holland, che si sta riprendendo da un infortunio al legamento crociato, rimangono indisponibili.

