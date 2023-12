L'idratazione può avere un impatto significativo sulla salute fisica, secondo uno studio

Secondo uno studio del National Institutes of Health pubblicato lunedì sulla rivista eBioMedicine, bere acqua a sufficienza è anche associato a un rischio significativamente inferiore di sviluppare malattie croniche, a un rischio inferiore di morire precocemente o a un rischio inferiore di essere biologicamente più vecchi dell'età cronologica.

"I risultati suggeriscono che una corretta idratazione può rallentare l'invecchiamento e prolungare la vita senza malattie", ha dichiarato l'autrice dello studio Natalia Dmitrieva, ricercatrice del Laboratory of Cardiovascular Regenerative Medicine presso il National Heart, Lung and Blood Institute, una divisione del NIH, in un comunicato stampa.

Scoprire quali misure preventive possono rallentare il processo di invecchiamento è "una sfida importante per la medicina preventiva", affermano gli autori dello studio. Questo perché, con il rapido invecchiamento della popolazione mondiale, sta emergendo un'epidemia di "malattie croniche dipendenti dall'età". Il prolungamento di una vita sana può contribuire a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi sanitari più di quanto possa fare il semplice trattamento delle malattie.

Gli autori hanno pensato che un'idratazione ottimale potesse rallentare il processo di invecchiamento, sulla base di precedenti ricerche simili condotte sui topi. In quegli studi, la restrizione idrica a vita aumentava il sodio sierico dei topi di 5 millimoli per litro e accorciava la loro durata di vita di sei mesi, pari a circa 15 anni di vita umana, secondo il nuovo studio. Il sodio sierico può essere misurato nel sangue e aumenta quando beviamo meno liquidi.

Utilizzando i dati sanitari raccolti nell'arco di 30 anni da 11.255 adulti bianchi e neri dello studio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), il team di ricerca ha scoperto che gli adulti con livelli sierici di sodio all'estremità superiore dell'intervallo normale - che va da 135 a 146 milliequivalenti per litro (mEq/L) - avevano esiti di salute peggiori rispetto a quelli all'estremità inferiore dell'intervallo. La raccolta dei dati è iniziata nel 1987, quando i partecipanti avevano 40 o 50 anni, e l'età media dei partecipanti alla valutazione finale durante il periodo di studio era di 76 anni.

Gli adulti con livelli superiori a 142 mEq/L avevano il 10%-15% di probabilità in più di essere biologicamente più anziani rispetto alla loro età cronologica, rispetto ai partecipanti nella fascia tra 137 e 142 mEq/L. I partecipanti con un rischio di invecchiamento più rapido avevano anche un rischio maggiore del 64% di sviluppare malattie croniche come insufficienza cardiaca, ictus, fibrillazione atriale, malattie delle arterie periferiche, malattie polmonari croniche, diabete e demenza.

Le persone con livelli superiori a 144 mEq/L avevano un rischio del 50% più elevato di essere biologicamente più vecchie e un rischio del 21% più elevato di morire precocemente. Gli adulti con livelli di sodio nel siero compresi tra 138 e 140 mEq/L, invece, avevano il rischio più basso di sviluppare malattie croniche. Lo studio non disponeva di informazioni sulla quantità di acqua bevuta dai partecipanti.

"Questo studio aggiunge prove osservazionali che rafforzano i potenziali benefici a lungo termine di una migliore idratazione sulla riduzione degli esiti sanitari a lungo termine, compresa la mortalità", ha dichiarato via e-mail il dottor Howard Sesso, professore associato di medicina alla Harvard Medical School ed epidemiologo associato al Brigham and Women's Hospital di Boston. Sesso non ha partecipato allo studio.

Tuttavia, "sarebbe stato opportuno combinare la loro definizione di idratazione, basata solo sui livelli di sodio nel siero, con i dati sull'assunzione effettiva di liquidi della coorte ARIC", ha aggiunto Sesso.

L'età biologica è stata determinata da biomarcatori che misurano le prestazioni di diversi sistemi e processi organici, tra cui biomarcatori cardiovascolari, renali (relativi ai reni), respiratori, metabolici, immunitari e infiammatori.

Gli alti livelli di sodio nel siero non erano l'unico fattore associato al rischio di malattie, morte precoce e invecchiamento più rapido: il rischio era maggiore anche tra le persone con bassi livelli di sodio nel siero.

Questo risultato è coerente con le precedenti segnalazioni di un aumento della mortalità e delle malattie cardiovascolari nelle persone con bassi livelli di sodio regolari, che sono state attribuite a malattie che causano problemi elettrolitici, hanno detto gli autori.

Lo studio ha analizzato i partecipanti per un lungo periodo di tempo, ma i risultati non dimostrano una relazione causale tra i livelli di sodio nel siero e questi risultati di salute, hanno detto gli autori. Sono necessari ulteriori studi, hanno aggiunto, ma i risultati possono aiutare i medici a identificare e guidare i pazienti a rischio.

"Le persone il cui sodio sierico è pari o superiore a 142 mEq/L trarrebbero beneficio dalla valutazione dell'assunzione di liquidi", ha detto Dmitrieva.

Sesso ha osservato che lo studio non ha affrontato in modo approfondito il tema dell'invecchiamento accelerato, "che è un concetto complicato che stiamo appena iniziando a comprendere".

"Questo è dovuto a due ragioni fondamentali", ha detto Sesso. Gli autori dello studio "si sono basati su una combinazione di 15 misure per l'invecchiamento accelerato, ma questa è una delle tante definizioni in circolazione per le quali non c'è consenso. In secondo luogo, i loro dati sull'idratazione e l'invecchiamento accelerato erano una "istantanea" nel tempo, quindi non abbiamo modo di capire la causa e l'effetto".

Bere abbastanza liquidi ogni giorno

Secondo diversi studi citati dagli autori della nuova ricerca, circa la metà delle persone in tutto il mondo non rispetta le raccomandazioni sull'assunzione giornaliera di acqua totale.

"A livello globale, questo può avere un grande impatto", ha dichiarato Dmitrieva in un comunicato stampa. "La diminuzione del contenuto di acqua corporea è il fattore più comune che aumenta il sodio sierico, ed è per questo che i risultati suggeriscono che rimanere ben idratati può rallentare il processo di invecchiamento e prevenire o ritardare le malattie croniche".

I nostri livelli sierici di sodio sono influenzati dall'assunzione di liquidi provenienti da acqua, altri liquidi, frutta e verdura ad alto contenuto di acqua.

"La scoperta più impressionante è che questo rischio (per le malattie croniche e l'invecchiamento) è evidente anche in individui che hanno livelli di sodio nel siero che si trovano nella parte superiore del 'range normale'", ha detto il dottor Richard Johnson, professore della University of Colorado School of Medicine, via e-mail. Non ha partecipato allo studio.

"Questo mette in discussione la questione di ciò che è veramente normale e supporta il concetto che come popolazione probabilmente non beviamo abbastanza acqua".

Secondo la Cleveland Clinic,oltre il 50% del corpo è costituito da acqua, necessaria per molteplici funzioni, tra cui la digestione del cibo, la creazione di ormoni e neurotrasmettitori e la distribuzione di ossigeno in tutto il corpo.

L'Accademia Nazionale di Medicina (precedentemente nota come Istituto di Medicina) raccomanda alle donne di consumare 2,7 litri (91 once) di liquidi al giorno e agli uomini 3,7 litri (125 once) al giorno. Questa raccomandazione comprende tutti i liquidi e gli alimenti ricchi di acqua come frutta, verdura e zuppe. Poiché il rapporto medio di assunzione di acqua tra liquidi e alimenti è di circa 80:20, ciò equivale a una quantità giornaliera di 9 bicchieri per le donne e 12 bicchieri da 1⁄2 per gli uomini.

Le persone affette da patologie dovrebbero discutere con il proprio medico della quantità di liquidi da assumere.

"L'obiettivo è assicurarsi che i pazienti assumano una quantità sufficiente di liquidi, valutando al contempo i fattori, come i farmaci, che possono portare a una perdita di liquidi", ha dichiarato in un comunicato stampa il coautore dello studio, il dottor Manfred Boehm, direttore del Laboratory of Cardiovascular Regenerative Medicine. "I medici potrebbero anche dover fare riferimento al piano di trattamento in corso del paziente, come ad esempio limitare l'assunzione di liquidi in caso di insufficienza cardiaca".

Se avete difficoltà a mantenervi idratati, potreste aver bisogno di aiuto per integrare l'abitudine nella vostra routine abituale. Provate a lasciare un bicchiere d'acqua al vostro capezzale da bere quando vi svegliate, oppure bevete acqua mentre preparate il caffè del mattino. Ancorate l'abitudine all'idratazione a un luogo in cui vi trovate poche volte al giorno, ha dichiarato alla CNN l'esperto di scienze comportamentali Dr. B.J. Fogg, fondatore e direttore del Behavior Design Lab dell'Università di Stanford.

Sandee LaMotte della CNN ha contribuito a questo servizio.

