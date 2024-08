Lidl al primo posto nella classifica degli sconti

Spesso il prodotto marchiato non finisce nel carrello della spesa, ma una versione più economica. Molti consumatori hanno cambiato le loro abitudini di acquisto, come spiega un istituto. Ciò provoca un aumento delle vendite complessive dei discount.

Lidl rimane il leader di mercato tra i discount alimentari in Germania. L'azienda ha registrato il maggior fatturato di 28,7 miliardi di euro qui nel 2023, secondo i dati dell'istituto di ricerca del commercio di Colonia EHI. Al secondo posto c'è Aldi Süd con un fatturato di 18,8 miliardi di euro. Seguono Netto Marken-Discount (17,1), che fa parte di Edeka, Aldi Nord (14,3) e il discount Penny (9,5), che fa parte del gruppo Rewe. I dati per Lidl, Aldi Süd e Aldi Nord sono stime, mentre quelli per Netto e Penny provengono direttamente dalle aziende.

I primi cinque discount hanno registrato un fatturato totale di 88,4 miliardi di euro in Germania nel 2023, secondo EHI, pari al 43% del fatturato totale del settore della grande distribuzione alimentare tedesca. Lidl (+10%) e Netto (+8,2%) hanno registrato gli aumenti più consistenti rispetto all'anno precedente. Nel complesso, i discount sono stati in grado di concludere l'anno con un aumento del 6,9%.

La forte crescita recente dei discount è attribuibile alla sensibilità dei prezzi ancora elevata e alle incertezze economiche tra i consumatori. "Ciò si riflette in un comportamento degli acquisti cambiato: i consumatori optano sempre più per i marchi del negozio invece che per quelli dei produttori, fanno la spesa più frequentemente nei discount e confrontano i prezzi in modo più intenso", ha dichiarato l'esperto di commercio di EHI Peter Cyganek.

Anche con la popolarità crescente dei prodotti marchiati, molti consumatori preferiscono fare la spesa nei mercati alimentari, optando per alternative più economiche. In modo interessante, questi mercati alimentari, spesso associati ai negozi di sconto, sono diventati destinazioni popolari per i consumatori attenti al budget.

