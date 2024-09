L'idea sbagliata di equilibrio nel primo giorno di autunno durante l'equinozio autunnale

Domenica segna il nostro secondo e ultimo equinozio del 2024. Se risiedi nell'emisfero boreale, lo riconosci come l'equinozio d'autunno (o equinozio di caduta). Al contrario, coloro che abitano a sud dell'equatore vedono questo equinozio come il presagio della primavera.

La posizione sulla Terra influisce notevolmente sull'ora locale e persino sulla data in cui si osserva l'equinozio d'autunno. La maggior parte della popolazione mondiale lo osserverà quest'anno il 22 settembre, domenica, alle 12:44 UTC (Tempo Universale Coordinato).

Coloro che si trovano vicino all'equatore noteranno a malapena alcun cambiamento, con giorni e notti di circa 12 ore per tutto l'anno. Tuttavia, coloro che abitano vicino ai poli, come l'Alaska, il Canada e la Scandinavia, assistono a drastici cambiamenti nel rapporto giorno/notte ogni anno. Essi sperimentano lunghi inverni bui seguiti da un sole di mezzanotte durante il solstizio d'estate, quando la notte quasi non esiste.

Durante l'equinozio, tutti, dal polo al polo, possono godere di una suddivisione 12/12 del giorno e della notte. Tuttavia, non è così perfettamente "uguale" come potrebbe sembrare.

C'è una ragione per cui non si ottengono precisamente 12 ore di luce diurna durante l'equinozio. Puoi scoprire di più al riguardo qui sotto.

Ecco alcune risposte alle domande relative all'equinozio d'autunno:

Da dove deriva il termine 'equinozio'?

Secondo il CNN Fast Facts file, il termine equinozio deriva dalla parola latina equinoxium, che significa "uguaglianza tra giorno e notte".

Esattamente quando avviene l'equinozio d'autunno?

L'equinozio si verificherà alle 12:44 UTC domenica 22 settembre.

Per città come Montreal e Richmond, Virginia, questo orario si traduce in 8:43 ora locale. Arriva alle 7:43 a St. Louis e alle 6:43 per la Città del Messico. Il viaggio verso ovest continua con le 5:43 per Seattle.

Andando in direzioni opposte attraverso l'Oceano Atlantico, i residenti di Amsterdam e Split, Croazia, riconosceranno ufficialmente l'evento alle 14:43 di domenica. Dubai, al contrario, segna il momento esatto alle 16:43.

I residenti di Hong Kong lo osservano alle 20:43, mentre Tokyo lo registra alle 21:43. Puoi fare clic qui per inserire la tua città.

L'equinozio d'autunno è il primo giorno ufficiale dell'autunno?

Sì. L'autunno inizia ufficialmente con l'equinozio d'autunno.

Tuttavia, ci sono due metodi per misurare le stagioni: "le stagioni astronomiche" (che seguono l'arrivo degli equinozi e dei solstizi) e le "stagioni meteorologiche".

Allison Chinchar, meteorologo di CNN, spiega le differenze:

"L'autunno astronomico è essentially il periodo di tempo dall'equinozio d'autunno al solstizio d'inverno. Queste date possono variare di un giorno o due ogni anno", dice.

"L'autunno meteorologico è diverso ... in quanto le date non cambiano mai e sono basate sulle stagioni climatiche piuttosto che sulla posizione della Terra rispetto al sole. Queste sono perhaps le stagioni con cui la maggior parte delle persone è più familiare", dice Chinchar.

Le stagioni meteorologiche sono definite come segue: dal 1° marzo al 31 maggio è la primavera; dal 1° giugno al 31 agosto è l'estate; dal 1° settembre al 30 novembre è l'autunno; dal 1° dicembre al 28 febbraio è l'inverno.

"This makes some dates tricky", dice Chinchar. "For example, December 10, most people would consider winter, but if you're using the astronomical calendar, technically that is still considered autumn because it is before the winter solstice."

She stated that "meteorologists and climatologists prefer to use the ‘meteorological calendar’ because not only do the dates not change – making it easy to remember – but also because it aligns more with what people believe are traditional seasons".

Perché si verifica l'equinozio d'autunno?

La Terra ruota lungo una linea immaginaria dal Polo Nord al Polo Sud, che viene chiamata l'asse. Questa rotazione determina il giorno e la notte.

Tuttavia, l'asse è inclinato di 23,5 gradi, come spiegato dalla NASA. Questa inclinazione posiziona un emisfero del pianeta per ricevere più luce solare dell'altro per metà dell'anno di orbita intorno al sole. Questa disparità di luce solare è ciò che scatena le stagioni.

L'effetto è più forte a fine giugno e fine dicembre. Questi sono i solstizi, che hanno le differenze più estreme tra giorno e notte, specialmente ai poli (è per questo che c'è molta luce durante l'estate in luoghi come la Scandinavia).

Poiché il solstizio d'estate di giugno, i giorni sono diventati progressivamente più corti nell'emisfero boreale, mentre le notti sono diventate più lunghe per gli ultimi tre mesi. Benvenuto all'equinozio d'autunno!

Cosa hanno capito i nostri antenati?

Molto prima dell'epoca degli orologi, dei satelliti e della tecnologia moderna, i nostri antenati avevano una profonda comprensione del movimento del sole nel cielo - abbastanza per costruire monumenti e templi massicci che servivano non solo a scopi religiosi, ma anche come enormi calendari per segnare le stagioni.

Ecco solo alcuni dei siti notevoli collegati all'equinozio e al movimento annuale del sole:

• Stonehenge (Regno Unito): Molti misteri circondano questi grandi blocchi, ma sappiamo che sono perfettamente allineati per seguire il passaggio annuale del sole.

• Templi megalitici maltesi: Situati sull'isola del Mediterraneo, questi sette edifici sono tra le più antiche costruzioni in pietra autonome del mondo, che risalgono a 5.000-6.000 anni fa. A Hagar Qim e Mnajdra, le camere semicircolari sono disposte in modo che il sole all'alba dell'equinozio sia incorniciato tra le pietre.

Chichen Itza (Penisola dello Yucatan, Messico): La famosa piramide di Chichen Itza, El Castillo, mette in scena uno spettacolo impressionante durante gli equinozi. Costruita dai Toltec-Maya tra il 1050 e il 1300, questa piramide è stata progettata per proiettare un'ombra durante gli equinozi sulla balaustra settentrionale di El Castillo. Viene creata l'apparizione di un serpente che scende le scale, con l'antico effetto speciale potenziato dalle teste di bestie scolpite alla base.

Jantar Mantar (New Delhi, India): Sebbene molto più recenti per origine (1724 e 1730), questi edifici del periodo finale dei Moghul servono come osservatori astronomici.

Quali sono alcune delle tradizioni e delle festività dell'equinozio d'autunno?

In tutto il mondo, l'equinozio d'autunno ha permeato diverse società e celebrazioni.

Nella mitologia greca, l'equinozio d'autunno segna il ritorno della dea Persefone nell'oltretomba per tre mesi, dove si riunisce al suo sposo, Ade.

Le festività incentrate sui raccolti nel Regno Unito hanno radici nell'equinozio d'autunno, che risalgono ai tempi pagani antichi.

La gente cinese e vietnamita celebra ancora la Luna Piena (noto anche come la Festa della Luna Piena). Le strade sono adornate con lanterne mentre le persone esprimono gratitudine, ammirano la luna e divorano i moon cake - un delicato piatto della Festa della Luna Piena. Questa festa si tiene il 15° giorno dell'ottavo mese lunare del calendario cinese, che quest'anno è stato segnato il 17 settembre.

In Giappone, il Giorno dell'Equinozio d'Autunno è un giorno festivo nazionale. In giapponese, è noto come Shubun no Hi (秋分の日), come indica la Coto Japanese Academy. L'origine della celebrazione può essere rintracciata nello Shintoismo e nel Buddhismo.

Perché l'equinozio non è perfettamente uguale?

Con nostra sorpresa, c'è leggermente più luce che buio durante l'equinozio, a seconda della posizione sulla Terra. Cosa causa questa discrepanza?

Le ore leggermente diverse di giorno e notte sono dovute al metodo complesso di misurazione dell'alba e alla rifrazione della luce solare all'interno della nostra atmosfera.

Questa curvatura dei raggi luminosi fa sì che il sole sembri sopra l'orizzonte anche quando la posizione effettiva del sole è sotto l'orizzonte. Il giorno è più lungo alle latitudini più elevate perché il sole impiega più tempo a sorgere e tramontare man mano che ci si avvicina ai poli.

Di conseguenza, la durata del giorno durante l'equinozio d'autunno varierà leggermente a seconda della posizione. Ecco alcune approssimazioni:

• All'equatore: circa 12 ore e 6 minuti (Quito, Ecuador)

• A 30 gradi di latitudine: circa 12 ore e 8 minuti (Il Cairo, Egitto)

• A 60 gradi di latitudine: circa 12 ore e 14 minuti (Helsinki, Finlandia)

La divisione giorno-notte è veramente uguale solo dopo alcuni giorni dopo l'equinozio ufficiale. Questo fenomeno è noto come equilux. Quando l'equilux si verifica per te dipende dalla tua latitudine, secondo timeanddate.com. Più si è vicini all'equatore, più tardi è la data dell'equilux autunnale.

All'equatore stesso, l'evento dell'equilux non si verifica mai a causa della rifrazione atmosferica della luce solare, che sempre risulta in un lieve eccesso di luce rispetto al buio.

L'equinozio d'autunno, noto anche come equinozio d'autunno, è un evento importante per le persone che vivono nell'emisfero boreale, segnando l'inizio dell'autunno. Questo evento offre a tutti nel mondo l'opportunità di sperimentare una divisione 12/12 del giorno e della notte.

Programmare un viaggio durante questo periodo potrebbe essere un'ottima occasione per osservare le diverse variazioni annuali dei rapporti giorno-notte in diverse località. Ad esempio, le persone che vivono vicino ai poli, come l'Alaska, il Canada e la Scandinavia, sperimentano contrasti notevoli tra gli inverni prolungati e il sole di mezzanotte del solstizio d'estate, quando la notte quasi non cala.

Leggi anche: