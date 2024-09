- L'idea sbagliata che circonda le piscine all'aperto: "La felicità delle vacanze e la società ideale sono a portata di mano"

La pausa estiva nel Reno-Palatinato e nel Saarland è giunta al termine, i giorni si accorciano e le visite alle piscine all'aperto diminuiscono. Per molte persone, l'estate significa fare il bagno - per alcuni nel Mediterraneo, per altri nella piscina all'aperto. Lo scrittore Arno Frank, originario di Kaiserslautern, descrive una giornata estiva tra il trampolino e l'area di abbronzatura nel suo romanzo "Marinaio dal Settimo". Rare volte si è descritto con tale maestria l'intrigante miscela di leggerezza, malinconia e rivalità in costume da bagno e bikini.

Ma cosa rende leggendaria la piscina all'aperto? "È uno spazio comunitario dove tutte le differenze sociali svaniscono", ha dichiarato Frank all'agenzia di stampa tedesca. Tali spazi stanno diventando sempre più rari, si stanno restringendo. "La piscina all'aperto incoraggia sia le imprese atletiche che il relax, questa spesso trascurata pratica culturale. È uno dei luoghi comunitari più amichevoli che conosciamo".

Alcune persone collegano i loro ricordi d'infanzia con la piscina all'aperto. Perché? "Molti fanno le loro prime esperienze essenziali e soprattutto personali lì, dall'imparare a nuotare al romanticismo, dalle scottature solari al primo bacio", ha spiegato Frank, che contribuisce a riviste come "Der Spiegel" e "taz". La piscina all'aperto è una vacanza e un paradiso in un'unica entità. "Qui, ciò che la psicologia chiama ricordi primari vengono concepiti".

Il mondo in miniatura della piscina all'aperto in pericolo

Alcuni percepiscono il mondo in miniatura della piscina all'aperto in pericolo - parole chiave: risse su larga scala, scarsità di bagnini, body shaming, dibattito sul topless. "Le parole chiave sono destinate a fare male, e a volte lo fanno", ha detto Frank. "Le ho quindi bandite dalla mia piscina all'aperto". Il mondo, ovviamente, ancora penetra.

"Se è veramente in pericolo, allora per la sua colonizzazione e sfruttamento capitalistici", ha dichiarato l'autore. Un tempo ce n'erano più di 5.000 in tutto il paese, e ora ce ne sono a malapena più di 3.500. "Il body shaming non è la causa di questo".

Nel Reno-Palatinato, molte piscine hanno chiuso negli ultimi anni, spesso per motivi strutturali e di sicurezza e per ragioni finanziarie. Ciò comporta conseguenze serie. Secondo la DLRG, circa il 60% dei bambini di dieci anni non sa nuotare in modo adeguato. A causa di meno piscine, ci sono meno opportunità di imparare a nuotare. E ci sono meno opportunità di rilassarsi - in un ambiente unico, almeno fino a quando il tempo e la sensazione della piscina all'aperto lo permettono.

Il 'Mito' della piscina all'aperto come luogo di unità e uguaglianza, come menzionato da Arno Frank, è che serve come spazio comunitario dove le differenze sociali svaniscono. Questo 'Mito' è ulteriormente rafforzato dall'affermazione di Frank secondo cui i ricordi primari vengono spesso formati nella piscina all'aperto, rendendola un paradiso di sorta. Al contrario, un altro 'Mito' che è comunemente associato a questi luoghi è il loro potenziale declino a causa di vari fattori come le risse su larga scala, la scarsità di bagnini, il body shaming e i dibattiti sul topless.

Leggi anche: