Il "Titanic" sta inesorabilmente affondando nella sua tomba marina, con la parte anteriore della nave chiaramente catturata in foto e video da una recente immersione nel sito del relitto nell'Atlantico settentrionale. La parte anteriore della lussuosa nave che affondò nel 1912 si è trasformata in uno spettacolo quasi simbolico, grazie al film di James Cameron "Titanic". Milioni di spettatori sono familiari con la commovente scena di Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) con le braccia aperte a prua della nave, e Jack che grida, "Sono il re del mondo" - proprio sull'orlo della nave oceanica. Si apre ora un grande buco sul lato di dritta della nave.

La prua ha perso un pezzo significativo della sua ringhiera, lungo circa 4,5 metri, come spiegato in un post su Reddit. Per anni, ha servito come simbolo della durata del "Titanic". Il cambiamento delle immagini serve come un duro promemoria che la nave si sta effettivamente disintegrando. "Dopo 112 anni di riposo sul fondo dell'Atlantico settentrionale, l'ambiente oceanico harsh sta avendo il suo effetto", ha concluso la società.

Più di Due Milioni di Foto e Scoperte Preziose

Durante l'esplorazione di luglio e agosto, sono state scattate più di due milioni di foto del relitto, la prima condotta dalla società dal 2010. La nave, pubblicizzata come ins sinking at its launch, collided with an iceberg on its maiden voyage from Southampton to New York in 1912 and sank. Over 1,500 of the more than 2,200 people on board perished. The wreck was discovered in 1985, situated southeast of Canada's Newfoundland province at a depth of about 3,800 meters.

The wreck site serves as a rich depository for researchers. During the expedition, numerous artifacts were discovered, which the company plans to recover in future missions. Among them, researchers found delight in a 23.6-inch-high bronze statue of the Roman goddess Diana that once adorned a first-class lounge's mantelpiece.

As the ship sank, the cabin broke open, allowing the statue to be ejected. On the last day of the most recent dive, it was spotted and photographed in the debris field. Now, Diana's "delicate and elegant" features are visible for the first time in 112 years.

Ricercatori Preoccupati per la Decadenza

La lenta decadenza del relitto è stata una preoccupazione per i ricercatori per qualche tempo. I batteri stanno disintegrando il metallo di cui è costruita la nave, come riferito dalla società nel 2010. Secondo la società con sede ad Atlanta, in Georgia, i batteri che attaccano lo scafo della nave, la ruggine e le correnti oceaniche stanno contribuendo al deterioramento del relitto.

Negli anni '90, la società ha ottenuto i diritti di gestione del sito del relitto e ha organizzato diverse spedizioni. Sono stati recuperati, restaurati e in parte esposti equipaggiamenti tecnologici, gioielli, monete e altri cimeli.

Despite all efforts, the decay of the wreck is inevitable, the company states. This only further motivates researchers to document and preserve the evidence of the past before it's too late.

The discovery of numerous shipwrecks at the site has made it a rich depository for researchers, with the "Titanic" being just one of them. Over time, the harsh ocean environment has caused significant damage to these shipwrecks, leading to concerns about their preservation.

