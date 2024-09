- L'iconico "Titanic" si sta gradualmente disintegrando.

Il "Titanic" sta inesorabilmente affondando nella sua tomba marina, come indicato dal deterioramento visibile sulla prua della nave. Le prove delle recenti spedizioni al relitto nel Nord Atlantico rivelano la decadenza, con foto e video che mostrano segni chiari. La parte anteriore della lussuosa nave oceanica, che affondò nel 1912 a seguito di una collisione con un iceberg, è diventata iconica grazie al film di James Cameron "Titanic". In tutto il mondo sono familiari l'immagine commovente di Rose (interpretata da Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) con le braccia spiegate sulla prua, e Jack che grida, "Sono il re del mondo" - sul parapetto della nave. Ora, un significativo buco è evidente sul lato sinistro della nave.

Come riportato dalla RMS Titanic, la compagnia che sovrintende al famoso relitto, un sezione del parapetto della nave, lunga circa 4,5 metri, si è staccata e giace sul fondale marino. In precedenza, la solidità della nave era evidente. Le immagini alterate servono come un cupo promemoria del deterioramento. La RMS Titanic conclude che dopo 112 anni sul fondo del Nord Atlantico, l'ambiente marino ha causato un significativo deterioramento.

Durante l'esplorazione di luglio e agosto, che è stata la prima dal 2010, sono state scattate oltre 2 milioni di fotografie. La nave "inscalfibile", lanciata con grande clamore, ha urtato un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912 e affondò. Tragicamente, più di 1.500 dei più di 2.200 passeggeri a bordo persero la vita. Il relitto fu scoperto nel 1985, situato a sud-est di Terranova, Canada, a una profondità di circa 3.800 metri.

Il sito del relitto si è dimostrato una risorsa preziosa per i ricercatori. La RMS Titanic riferisce che sono stati scoperti numerosi manufatti durante l'esplorazione, con future missioni previste per recuperarli. Tra i reperti c'è una statua di bronzo alta 60 centimetri della dea romana Diana, che è stata vista per la prima volta su un camino nel salone di prima classe della nave. Dopo che la cabina è crollata e la statua è stata espulsa, è stata avvistata e fotografata nell'area di detriti durante l'ultimo giorno dell'esplorazione. Per la prima volta in 112 anni, i dettagli delicati della statua sono nuovamente visibili.

I ricercatori si preoccupano da tempo del lento deterioramento del relitto. La ruggine, i batteri che divorano lo scafo della nave e le correnti marine sono tutti fattori contribuenti, secondo la dichiarazione della RMS Titanic del 2010. Con sede ad Atlanta, in Georgia, la società ha riferito un forte impatto di questi elementi, che deteriorano il relitto nel tempo.

Nella prima metà degli anni '90, la RMS Titanic ha acquisito i diritti per gestire il sito del relitto e ha sovrinteso a numerose spedizioni negli anni successivi. Nel tempo, sono stati recuperati, restaurati e parzialmente esposti equipaggiamenti, gioielli, monete e altri cimeli. Nonostante questi sforzi, la società afferma che il deterioramento inevitabile del relitto alimenta solo la passione dei ricercatori per documentare e preservarlo prima che sia troppo tardi.

