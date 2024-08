L'iconico gruppo rock britannico Oasis annuncia una riunione per un tour previsto nel 2025.

Il tour inizia il 4 luglio allo Stadium Principality di Cardiff, Galles, con la band che si esibirà in un totale di 14 date in tutto il Regno Unito.

Come condiviso su X dai fondatori di Oasis, Noel e Liam Gallagher, i fratelli hanno dichiarato: "È ora, sta succedendo."

I biglietti saranno in vendita dalle 9 del mattino ora locale nel Regno Unito (4 del mattino ET) del 31 agosto.

Non c'è stato un evento specifico che ha portato alla reunion; piuttosto, è stata una graduale realizzazione che il momento era giusto, come rivelato dalla band nel loro comunicato stampa. Hanno anche pianificato di organizzare ulteriori concerti fuori dall'Europa più avanti nell'anno.

L'annuncio arriva due giorni prima del 30º anniversario del primo album in studio di Oasis, "Definitely, Maybe", uscito nel 1994.

Questo album include brani popolari come "Live Forever", "Rock ‘n’ Roll Star" e "Supersonic", che hanno contribuito all'ascesa meteórica di Oasis alla fama.

Dopo lo scioglimento di Oasis nel 2009, i fratelli Gallagher hanno mantenuto una relazione difficile, scambiandosi spesso commenti ostili sui media.

Entrambi hanno espresso in precedenza il desiderio di un reunion. Nel 2023, Noel ha indicato suo fratello come il catalizzatore in un'intervista a KPNW 89.9, dicendo: "Dovrebbe chiamarmi per primo", ma ha espresso la sua disponibilità ad ascoltare le sue idee.

Prima di intraprendere il tour "Definitely, Maybe" anniversario nel Regno Unito a giugno, Liam ha menzionato in un'intervista che Noel aveva rifiutato un'offerta per un tour di reunion. "L'ha rifiutata", ha dichiarato Liam in un'intervista a Mojo a febbraio. "Era un grande tour, reddito sostanziale. L'ha rifiutata."

Il prossimo anno, Oasis festeggerà un altro importante traguardo con il 30º anniversario del loro album di successo "(What's the Story) Morning Glory?". L'album, uscito nel 1995 e come secondo album in studio di Oasis, contiene alcuni dei loro brani più noti, tra cui "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova".

Solo un anno dopo l'uscita dell'album e tre anni dopo il loro debutto come band Britpop, Oasis ha attirato 250.000 spettatori in due notti di concerti al Knebworth Festival di Knebworth House, Inghilterra.

Secondo la BBC, l'evento ha visto più del 4% della popolazione britannica richiedere i biglietti, rendendolo uno dei più grandi eventi storici per la richiesta di biglietti per concerti nel Regno Unito.

Il loro ultimo album in studio, "Dig Out Your Soul", è stato pubblicato nel 2008. Noel ha sciolto il gruppo dopo una controversa esibizione a Parigi nel 2009.

"È con qualche tristezza e grande sollievo che annuncio di aver lasciato Oasis stasera", ha dichiarato Noel Gallagher in un breve comunicato sul sito della band, citando la collaborazione insostenibile con Liam come motivo per la sua partenza.

Dopo lo scioglimento, entrambi i fratelli hanno avuto carriere di successo come solisti. Liam ha pubblicato tre album da solista e diversi album collaborativi. Noel ha formato Noel Gallagher's High Flying Birds nel 2010 e ha pubblicato quattro album in studio.

"La forza di Oasis risiedeva nella nostra relazione", ha sottolineato Noel nel documentario del 2016 "Oasis: Supersonic". Secondo lui, la stessa relazione ha contribuito alla fine della band.

I fan sono sicuramente entusiasti della reunion, poiché i fratelli hanno menzionato il loro piano di offrire ulteriori concerti fuori dall'Europa più avanti nell'anno, offrendo più opportunità ai fan di godersi il loro intrattenimento preferito.

