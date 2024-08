L'iconico gruppo musicale britannico Oasis annuncia una riunione e una serie di concerti globali nel 2025.

A partire dal 4 luglio, ci sono inizialmente 14 concerti in programma a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Il gruppo prevede anche di esibirsi su continenti al di fuori dell'Europa "più tardi nel corso dell'anno".

Formatasi a Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra nel 1991, la band ha giocato un ruolo significativo nell'avviare la scena Britpop del decennio, con i loro album che hanno registrato vendite massicce.

Questi concerti in arrivo segnano il ritorno della band dal 2009, dopo la separazione dei fratelli Gallagher, che ha portato allo scioglimento della band.

Una dichiarazione rivela che la reunion non è stata scatenata da alcun evento grandioso, ma da una graduale realizzazione che era il momento giusto. I biglietti per il "Oasis Live '25 World Tour" nel Regno Unito e in Irlanda saranno in vendita il 31 agosto alle 10:00 (CEST). La possibilità di nuove canzoni non è ancora chiara.

Il tour inizierà a Cardiff il 4 luglio con due spettacoli, seguiti da quattro esibizioni a Manchester una settimana dopo. Il 25 e il 26 luglio 2025, Oasis si esibirà allo stadio di Wembley a Londra, con spettacoli aggiuntivi il 2 e il 3 agosto. Successivamente, si sposteranno a Edimburgo e Dublino. Queste esibizioni sono considerate alcune delle "più memorabili del decennio".

L'annuncio del ritorno e del tour mondiale ha ricevuto centinaia di migliaia di like sui social media. I fan hanno espresso la loro eccitazione, ricordando concerti passati come "Non vedo l'ora di vedere di nuovo Oasis dal vivo. L'ultima volta è stata nel 1996 a Loch Lomond".

Le voci di una reunion per la famosa band, nota per successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back In Anger", circolavano da tempo. Lunedì, entrambi i fratelli hanno condiviso un video online, suggerendo il 27 agosto 1924 come possibile data.

La faida tra i due fratelli, Liam e Noel, è stata simbolo della loro musica e della band. Le tensioni sono culminate nel 2009 quando Liam ha rotto la chitarra di Noel durante una lite a un festival a Parigi, portando alla loro separazione. Hanno comunicato principalmente attraverso i social media, scambiandosi attacchi reciproci.

Di recente, si sono notate tonalità più concilianti. Nel 2023, Noel ha dichiarato: "Mai dire mai" riguardo alla riconciliazione.

La reunion cade quasi esattamente sull'anniversario dell'uscita del primo album di Oasis, "Definitely Maybe", il 29 agosto 1994. L'agenzia di stampa britannica Press Association (PA) rilascerà venerdì brani dalla prima sessione di registrazione, incluse versioni inedite di canzoni come "Live Forever", "Cigarettes & Alcohol" e "Rock 'n' Roll Star".

Dopo il successo di "Definitely Maybe", la band ha raggiunto la massima popolarità con l'album "(What's the Story) Morning Glory?" nel 1995, che include successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger".

