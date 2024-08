- L'iconico cappello di Indiana Jones e' stato acquistato per piu' di mezzo milione di dollari.

Ding dang dang, dang. Ding dang dang dang dang. E questo ti sembra abbastanza orecchiabile? Altrimenti, immagina questo: una lussureggiante giungla verdissima, un chiacchierone vietnamita con il cappello e un esperto, affascinante part-time educatore con una frusta e un fedora. Già, Indiana Jones è il soggetto di cui stiamo parlando!

Parlando di fedoras. Ci sono alcuni tesori che sono inestimabili. Il famoso cappello da archeologo di Indiana Jones nella storia del cinema, però, non è uno di questi. Almeno, non per i grandi giocatori. Il leggendario copricapo, indossato dall'attore Harrison Ford in "Indiana Jones e il Tempio della Pericolo", è stato recentemente venduto per una cifra considerevole.

Il Fedora di Indiana Jones Apparteneva Al Funerale Stunt Double

Il fedora marrone cioccolato ha fatto un botto di $630,000 in un'asta a LA giovedì. In euro, ammonta a circa €570,000 - più del doppio di quanto un cappello simile abbia incassato tre anni fa.

Il fedora aveva morbida pelliccia di coniglio ed era stato creato dalla rinomata Herbert Johnson Hat Company di Londra. L'interno aveva una monogramma dorato con le iniziali "IJ". Il cappello di "Indiana Jones e la Camera Segreta" aveva una forma di corona diversa, ha spiegato la casa d'aste Propstore. Interessantemente, in "Indiana Jones e il Tempio della Pericolo", questo cappello aveva una corona più appuntita.

Il stunt double di Indiana Jones, Dean Ferrandini, ha indossato il cappello in numerose scene del classico del 1984. Ferrandini è morto lo scorso anno e il cappello è diventato parte della sua collezione personale. La vendita includeva foto inedite dello stuntman sul set.

Altri Cimeli Del Cinema Vanno All'Asta

Secondo i resoconti delle notizie, anche i props di serie altrettanto famose sono stati messi all'asta. Questi articoli includevano l'elmetto di un soldato di pattuglia imperiale di "Guerre Stellari: Il Ritorno dello Jedi" ($315,000), una lucente bacchetta di "Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban" ($53,550) e uno smoking indossato da Daniel Craig in "Skyfall" ($35,000).

