Brooklyn, NY (AP): Il leggendario Coney Island Cyclone, il famoso ottovolante di New York, è stato temporaneamente fermato questa settimana, causando l'interruzione delle sue operazioni.

Il 97enne ottovolante in legno di Luna Park ha incontrato un problema con una catena difettosa nella stanza del motore mentre saliva giovedì 22 agosto. Il problema ha portato gli operatori a fermare la corsa a metà percorso, e i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza, come riferito dal Dipartimento Edilizio della città di New York.

Immagini sui social mostrano un passeggero che viene accompagnato lungo i binari con cura.

Gli ispettori del Dipartimento Edilizio della città di New York hanno visitato il sito venerdì e hanno emesso una contravvenzione per l'equipaggiamento difettoso e il mancato rapporto tempestivo dell'incidente.

Un avviso sul sito web di Luna Park della domenica ha dichiarato che il Cyclone riaprirà non appena i riparazioni saranno completate e l'ottovolante supererà la ispezione.

"La sicurezza è la nostra priorità assoluta a Luna Park a Coney Island, e la manutenzione meticolosa e i rigorosi test vengono effettuati quotidianamente prima dell'apertura di Luna Park e durante il giorno se necessario", si legge nella dichiarazione sul sito web. "Il Coney Island Cyclone - un ottovolante di 97 anni - viene mantenuto e testato diligentemente ogni giorno".

L'interruzione temporanea del Cyclone ha suscitato l'interesse dei media di viaggio, poiché i visitatori pianificano i loro viaggi a Luna Park in attesa della sua riapertura. Dopo l'incidente, sono state implementate ispezioni e procedure di manutenzione più rigorose per tutti gli ottovolanti di Luna Park per garantire la sicurezza dei suoi passeggeri.

