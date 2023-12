L'iconica maglietta "Mano di Dio" di Diego Maradona viene venduta all'asta online per la cifra record di 9,3 milioni di dollari

La maglia blu è stata venduta a un acquirente anonimo per 7.142.500 sterline (9.284.536 dollari), secondo quanto dichiarato da Sotheby's.

In precedenza era stata in possesso dell'ex centrocampista dell'Inghilterra Steve Hodge, che si era scambiato la maglia con Maradona dopo la vittoria dell'Argentina per 2-1 nei quarti di finale.

Durante la partita, Hodge fece involontariamente volare la palla in aria per permettere a Maradona di segnare il famigerato gol della "mano di Dio".

Pochi minuti dopo, Maradona segnò il "gol del secolo" - come fu poi votato in un sondaggio della FIFA - ricevendo un passaggio vicino alla linea di metà campo, prima di tessere la strada verso la porta, eludere una serie di giocatori inglesi e di tackle e poi infilare la palla davanti a Peter Shilton.

"Questa storica maglia è un ricordo tangibile di un momento importante non solo nella storia dello sport, ma anche in quella del XX secolo", ha dichiarato Brahm Wachter, responsabile di Sotheby's per lo streetwear e le collezioni moderne.

Nelle settimane successive all'annuncio dell'asta siamo stati sommersi da appassionati di sport e collezionisti, con un'eccitazione palpabile nell'aria per tutta la durata dell'esposizione pubblica - e questo entusiasmo senza filtri ha trovato eco nelle offerte".

"Questa è probabilmente la maglietta da calcio più ambita che sia mai stata battuta all'asta, e quindi è giusto che ora detenga il record d'asta per qualsiasi oggetto del suo genere".

Secondo Sotheby's, il precedente record d'asta per un oggetto di memorabilia sportiva era il manoscritto originale autografo del Manifesto Olimpico del 1892, venduto per 8,8 milioni di dollari nel dicembre 2019.

Il precedente record per una maglia indossata durante una partita era detenuto dalla maglia da strada degli Yankees di Babe Ruth, venduta per 5,64 milioni di dollari nel 2019.

Prima dell'asta, la maglia di Maradona era stata stimata tra i 4 milioni di sterline (5,25 milioni di dollari) e i 6 milioni di sterline (7,5 milioni di dollari).

*L'identificazione della maglietta di Sotheby's con quella indossata nel momento in cui Maradona segnò il famoso gol è stata effettuata dall'azienda di foto-matching di cimeli sportivi Resolution Photomatching ed è stata successivamente esaminata dal Chief Science Officer di Sotheby's, che ha esaminato fisicamente la maglietta per confermare la corrispondenza delle caratteristiche", ha aggiunto la casa d'aste nel suo comunicato.

Fonte: edition.cnn.com