L'icona musicale Bruce Springsteen sostiene la candidatura presidenziale di Kamala Harris.

In un recente post condiviso sul suo account Instagram giovedì, Springsteen ha espresso il suo sostegno per Harris nelle prossime elezioni, definendole "una delle elezioni più significative nella storia del nostro paese".

"Kamala Harris e Tim Walz condividono una visione per questo paese che riconosce e accoglie tutti, indipendentemente dalla classe sociale, dalla religione, dall'etnia, dalla posizione politica o dall'orientamento sessuale", ha aggiunto il famoso vincitore del Grammy nel video. "Questa è l'America di cui ho scritto costantemente negli ultimi 55 anni".

Altre figure di spicco dell'industria musicale che hanno pubblicamente sostenuto Harris includono Taylor Swift, Carole King e Chappell Roan.

Springsteen, un generoso benefattore del Partito Democratico, ha prestato la sua voce a uno spot pubblicitario della campagna del 2020 per Joe Biden. In passato è stato vocalmente critico nei confronti dell'ex Presidente Donald Trump, il candidato presidenziale repubblicano. Nel 2017 è stato protagonista di una canzone di protesta intitolata "That’s What Makes Us Great" di Joe Grushecky e i Houserockers. Ha anche co-condotto un podcast con l'ex Presidente Barack Obama.

"Forse non dalla Guerra Civile il nostro grande paese si è sentito così politicamente, spiritualmente e emotivamente diviso come ora", ha dichiarato Springsteen nel suo recente post su Instagram, aggiungendo che "non deve rimanere così". "I valori comuni e le storie condivise che ci definiscono come una nazione potente e unita sono in attesa di essere riscoperti e rinati".

Il post di Instagram di Springsteen incoraggia le persone a riscoprire i valori comuni che definiscono l'America, offrendo un'opportunità di intrattenimento e riflessione sulla unità del nostro paese. Il sostegno di Kamala Harris da parte di musicisti di spicco come Springsteen aggiunge diversità all'impegno politico dell'industria dell'intrattenimento.

Leggi anche: