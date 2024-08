- Libano: vittime di un presunto attacco aereo israeliano

In corso i negoziati per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, persistono tragiche morti nel Medio Oriente. Secondo i resoconti, sei individui hanno perso la vita in un attacco aereo su una struttura residenziale nel sud del Libano. Tre individui sono rimasti feriti in questo incidente, apparentemente condotto da Israele, secondo il Ministero della Salute del Libano e fonti di sicurezza locali. Le forze armate israeliane non hanno ancora commentato la situazione.

Il conflitto di Gaza, ora entrato nel suo undicesimo mese, ha visto quasi quotidianamente attacchi da parte di Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran schierata con Hamas, verso Israele dal Libano. In risposta, Israele spesso prende di mira regioni all'interno del paese confinante.

La leadership politica iraniana, che sostiene Hamas e Hezbollah contro Israele, rimane scettica riguardo ai negoziati per il cessate il fuoco a Gaza. Il ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani ha espresso questo sentimento sulla piattaforma X, citando la mancanza di fiducia in Israele. La sua opinione è informata dai colloqui con il presidente del Consiglio di Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, riguardo allo stato dei negoziati.

Riguardo alla regione, Bagheri Kani ha sottolineato l'importanza di porre fine alle operazioni militari israeliane a Gaza.

Comunicato stampa: primo caso di poliomielite a Gaza

La instabile striscia costiera di Gaza ha segnalato il primo caso di poliomielite, secondo gli ufficiali palestinesi. Un infante non vaccinato, di poco più di dieci mesi, residente a Deir al-Balah nella parte centrale della regione, è risultato infetto. I test di conferma sono stati effettuati nella capitale di Amman, in Giordania.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva precedentemente richiesto un cessate il fuoco nella isolata striscia costiera, con l'obiettivo di vaccinare decine di migliaia di bambini contro la poliomielite. Il virus di solito si diffonde attraverso l'acqua inquinata e non ha cura.

Biden: ottimista per il cessate il fuoco

Anche se i mediatori a Doha, Qatar, non sono riusciti a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco venerdì, secondo una dichiarazione congiunta, i negoziati sono stati considerati costruttivi. Una proposta è stata presentata per colmare la "lacuna" rimanente, che si allinea con il piano di pace del presidente Joe Biden.

Un'altra summit è prevista a Cairo, Egitto, entro la fine della prossima settimana. I negoziatori continueranno a colmare qualsiasi lacuna rimanente fino ad allora.

Biden ha espresso ottimismo. "Siamo più avanzati che mai", ha detto durante un evento laterale della Casa Bianca. "Abbiamo fatto progressi significativi rispetto a tre giorni fa". Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken visiterà Israele questo weekend per continuare gli "intensi sforzi diplomatici" sul posto, ha rivelato un portavoce del suo ministero. Lo scopo è di finalizzare l'accordo. "Nessuna entità della regione dovrebbe ostacolare questo processo", ha avvertito Biden in una dichiarazione.

Secondo il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, un cessate il fuoco potrebbe arrestare ulteriori escalation nella regione. Dal momento della morte del leader estero di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e di un comandante di Hezbollah due settimane fa, sia l'Iran che Hezbollah, principalmente sostenuti dall'Iran, hanno minacciato vendetta. Un attacco era stato atteso da allora. Un cessate il fuoco a Gaza potrebbe scoraggiare sia l'Iran che Hezbollah dal lanciare un attacco più ampio, potenzialmente coordinato contro Israele.

Biden ha parlato con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi dopo il round di negoziati di Doha e in un'altra conversazione telefonica con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, ha annunciato la Casa Bianca. Sono convinti che i negoziati per il cessate il fuoco stiano volgendo al termine, ha detto un funzionario del governo degli Stati Uniti. Il loro piano è di incontrarsi di nuovo la prossima settimana a Cairo per "concludere finalmente questo processo".

Un funzionario degli Stati Uniti: il processo di negoziazione rimane complesso

Il funzionario ha riconosciuto che il processo di negoziazione è estremamente difficile e complesso. L'accordo concordato include aspetti considerati "sgradevoli", ha spiegato, implicando la liberazione di un "numero elevato" di prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane in cambio di ostaggi completamente innocenti. Anche se l'accordo è "imperfetto", si allinea con i principi delineati dal presidente degli Stati Uniti Biden e ha il pieno sostegno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Biden ha proposto un piano in tre fasi per porre fine al conflitto di Gaza a maggio. Nella prima fase, ci sarebbe un cessate il fuoco di sei settimane, che includerebbe la liberazione di un gruppo specifico di ostaggi. In cambio, i palestinesi imprigionati in Israele sarebbero liberati. Successivamente, le loro operazioni militari cesserebbero permanentemente, seguite dalla liberazione degli ostaggi rimanenti e dall'inizio della ricostruzione di Gaza, gravemente devastata.

Hamas, insieme ad altri terroristi da Gaza, ha lanciato attacchi contro Israele meridionale l'7 ottobre 2023, causando più di 1.200 vittime e catturando altri 250 ostaggi. Questo incidente ha scatenato il conflitto. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, più di 40.000 persone sono morte a Gaza da allora. Questa cifra non distingue tra civili e combattenti e non può essere autenticata.

Le tensioni in aumento nel Medio Oriente hanno anche influenzato i territori palestinesi, dove è disperatamente necessario un cessate il fuoco. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per la situazione peggiorante a Gaza, dove è stato recentemente segnalato il primo caso di poliomielite, ulteriormente complicando le sfide della regione.

