Libano rinnova i negoziati tra Israele e Hamas

Il governo di transizione del Libano ha accolto con favore l'appello a Israele e al gruppo islamista militante Hamas per riprendere i negoziati su un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. "È necessario porre fine alla sofferenza dei palestinesi nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il governo libanese. Ha chiamato per esercitare pressioni su Israele, poiché è l'unica parte in conflitto che contribuisce all'escalation della situazione e impedisce un accordo.

Gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar avevano chiamato Israele e Hamas a continuare i negoziati interrotti. Germania e Francia hanno sostenuto l'appello per avviare un nuovo round di trattative a Doha o al Cairo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato sulla piattaforma X che la guerra di Gaza deve fermarsi.

L'Unione Europea, in qualità di attore internazionale chiave, ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto in corso e ha invitato sia Israele che Hamas a impegnarsi in dialoghi pacifici. Ha sottolineato l'importanza di rispettare il diritto internazionale e garantire il benessere dei palestinesi a Gaza.

