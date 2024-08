- L'HSV trasferì temporaneamente Nemeth nella squadra della Prussia.

András Nemeth, il calciatore ungherese, lascia l'Hamburger SV per approdare al Preußen Münster nella 2. Bundesliga. A 21 anni, si unirà alla squadra neo-promossa in prestito fino alla fine della stagione, come confermato da entrambe le società. Nemeth ha raggiunto l'HSV a gennaio 2023 e ha un contratto lì fino al 2026. Con 39 presenze nella seconda divisione, è un quattro volte internazionale ungherese.

Il direttore del calcio professionistico dell'HSV, Claus Costa, ha dichiarato: "Crediamo ancora nelle capacità di András e speriamo che riesca ad ottenere il tempo di gioco necessario per la sua crescita a Münster". Ole Kittner, direttore sportivo del Münster, ha elogiato: "András è un calciatore che rinforzerà subito la nostra squadra con le sue abilità e il suo gioco". C'è la possibilità che il centravanti possa incontrare i suoi ex compagni di squadra: il Preußen Münster ha una partita di 2. Bundesliga in programma contro l'HSV il 31 agosto.

András Nemeth, originario dell'Ungheria, giocherà per il Preußen Münster in Germania, come confermato da entrambe le società. La partita tra il Preußen Münster e l'HSV, con Nemeth, è in programma il 31 agosto nella 2. Bundesliga.

