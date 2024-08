- L'HSV sta temporaneamente acquisendo Marco Richter dalla squadra di Mainz 05.

Proprio sul limite della conclusione del periodo di trasferimento, l'Hamburger SV ha ampliato la sua rosa ancora una volta. La squadra di calcio di seconda divisione ha acquisito Marco Richter in prestito dal club della Bundesliga FSV Mainz 05, come annunciato dalla squadra hanseatica. Questa decisione è stata presa a causa di diversi giocatori infortunati e underperforming nel settore offensivo, con Bakery Jatta e Jean-Luc Dompé attualmente ai margini.

L'annuncio di ieri del nuovo acquisto segue da vicino la notizia deludente della sospensione per doping del difensore Mario Vuskovic, inflitta dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS). Questa pena include una sospensione di quattro anni. Di conseguenza, soprattutto nella posizione di difensore centrale, l'HSV è in grave necessità.

Richter, che dovrebbe rinforzare l'attacco, non rientrava più nei piani dell'allenatore del Mainz Bo Henriksen. Il suo contratto con il Mainz scade il 30 giugno 2027. Il 26enne ha già indossato le maglie di FC Augsburg e Hertha BSC. Il direttore generale dell'HSV, Stefan Kuntz, ha un legame personale con Richter, avendo lavorato con lui come parte della squadra U21 che ha conquistato il titolo di vicecampioni d'Europa nel 2019.

